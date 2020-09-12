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Eleições 2020

Progressistas e PRTB lançam candidatos a prefeito em Cachoeiro

Os partidos fizeram convenções nesta sexta-feira (11) e sábado (12). PV não definiu nome para concorrer à prefeitura.

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 19:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2020 às 19:17
Cadidatos à prefeitura de Cachoeiro: a advogada Fayda Belo (Progressistas) e o consultor de empresas Jovelino Schiavo (PRTB)
Cadidatos à prefeitura de Cachoeiro: a advogada Fayda Belo (Progressistas) e o consultor de empresas Jovelino Schiavo (PRTB) Crédito: Divulgação
Mais dois nomes foram lançados oficialmente para concorrer ao cargo de prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Em convenção nesta sexta-feira (11), o Progressistas anunciou a candidatura da advogada Fayda Belo e o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) lançou o nome do consultor de empresas Jovelino Schiavo.
Ambos vão concorrer ao cargo de prefeito pela primeira vez. Fayda disputou uma eleição em 2018, como candidata à deputada federal, mas não foi eleita.
Agora, vem com o projeto de governar a maior cidade do Sul do Estado. Queremos transformar a cidade em uma Cachoeiro mais humana, com foco no cuidado das pessoas e demonstrar que a educação e seus profissionais são um instrumento de transformação de vidas. Não olhar o empresário como inimigo, mas como aliado na geração de emprego e renda e reconhecer que o agricultor é um motor importante para nossa economia. Focar em um sistema de saúde mais acessível e eficiente e um transporte público de qualidade que atenda a todos.V er no servidor público um aliado na prestação de um serviço de qualidade a população, afirmou a candidata.
Fayda Belo (Progressistas) Crédito: Arquivo pessoal
Segundo o membro do diretório municipal do Progressistas, Luiz Carlos, o nome do vice-prefeito que irá concorrer ao lado da advogada ainda não foi definido. Estamos abertos para conversar e o vice-prefeito virá de uma coligação ampla que está sendo construída, disse.

PRTB TERÁ CHAPA PURO-SANGUE EM CACHOEIRO

Já na convenção do PRTB foi apontado o nome do candidato a prefeito Jovelino Schiavo. O vice será o sargento Luciano Missias, do mesmo partido. Estamos trabalhando o nome do Sargento Luciano Missias. Iremos de puro-sangue, sem coligação, explicou Schiavo.
Jovelino Schiavo (PRTB) Crédito: Arquivo pessoal
Jovelino por várias vezes coordenou campanhas políticas e, como candidato a prefeito, listou suas prioridades: saúde, segurança e educação são prioridades, mas estarei atuando também na geração de empregos e renda para o município.
Além de Fayda Belo e Jovelino Schiavo, mais dois nomes já foram confirmados em convenção para o cargo de prefeito. São eles: Fabrício do Zumbi, do Partido Democrático Trabalhista (PDT) e Diego Libardi, do Democratas. Outros nomes ainda são cotados na cidade, incluindo o atual prefeito, Victor Coelho, do Partido Socialista Brasileiro (PSB).
O Partido Verde também fez convenção neste sábado (12), mas não teve nenhum nome definido para concorrer a vaga de prefeito.

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