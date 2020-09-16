PSB e PSL formam chapa pela Prefeitura de Guarapari

Gedson Merízio (PSB) e Carlos Alberto Machado (PSL) formam chapa em Guarapari Crédito: Alexandre Damazio

Gedson Merízio (PSB) escolheu seu companheiro de chapa. Seu vice será Carlos Alberto Machado, administrador e presidente do PSL na cidade. A composição da chapa sacramenta a aliança entre o Candidato a prefeito de Guarapari , o ex-vereador(PSB) escolheu seu companheiro de chapa. Seu vice seráadministrador e presidente do PSL na cidade. A composição da chapa sacramenta a aliança entre o PSB e o PSL na disputa pela Prefeitura de Guarapari.

Esse não é o único município onde o PSB do governador Renato Casagrande caminhará com o PSL nessas eleições municipais no Espírito Santo. Em Cachoeiro de Itapemirim, por exemplo, o ex-partido do presidente Jair Bolsonaro deve apoiar a reeleição do prefeito Victor Coelho (PSB).

Alianças eleitorais como essas, entre as duas siglas, seriam completamente inimagináveis até março deste ano, quando a presidência do PSL no Estado passou para as mãos do deputado estadual Alexandre Quintino, aliado de Casagrande. Até o início do ano, a sigla era controlada por um grupo de oposição a Casagrande, representado pelo ex-deputado federal Carlos Manato, e se posicionava na oposição ao governo do PSB no Estado.

Por um breve período, entre fevereiro e março, o PSL ficou sob a presidência do empresário Amarildo Lovato. Em março, com a chegada de Quintino ao comando, o PSL deu um giro de 180º no plano político estadual e tornou-se muito mais amigável ao Palácio Anchieta (tal como o próprio Quintino).

A união eleitoral entre PSB e PSL também chama muito a atenção devido ao pano de fundo ideológico: nacionalmente, o PSB é um partido de centro-esquerda, que faz oposição aberta ao governo Bolsonaro. Essa é a orientação ditada muito claramente pela cúpula nacional do partido. O PSL, por sua vez, apesar dos desentendimentos com Bolsonaro e da desfiliação do presidente, é um partido manifestamente de direita. Na definição de Quintino, trata-se de um partido conservador e de direita moderada.

QUEM É O VICE DE MERÍZIO?

Conhecido como Kaká, Carlos Alberto Machado é cidadão de Guarapari, criado no bairro São José. Casado, tem 51 anos, é administrador e representante comercial. Mestre e professor de jiu-jitsu, é muito ligado ao esporte no litoral sul do Estado e representará a priorização dessa bandeira na plataforma de campanha de Gedson.

DUELO DE FAIXAS PRETAS

Uma das adversárias de Gedson à prefeitura, a vereadora Fernanda Mazzelli (Republicanos), também é lutadora de jiu-jitsu e multicampeã nacional e mundial na modalidade.

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