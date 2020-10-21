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Podcast #27

Papo de Colunista analisa pesquisas para prefeito de Vila Velha, Cariacica e Serra

Pesquisa eleitoral A Gazeta/Ibope traz o cenário da corrida à prefeitura nos municípios de Vila Velha, Cariacica e Serra. Nesta quarta-feira (21), nossos colunistas analisam os resultados e a situação dos candidatos. Venha conferir!

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 10:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2020 às 10:29
Após analisar e debater a primeira pesquisa A Gazeta/Ibope para a prefeitura de Vitória, o Papo de Colunista desta quarta-feira (21) mergulhou nas pesquisas feitas para a corrida eleitoral de Vila Velha, Serra e Cariacica.  O bate-papo dos colunistas de A Gazeta em formato de livecast (vídeo no final da matéria) está disponível também em podcast aqui no site e nas principais plataformas de streaming. Acompanhe a conversa e aperte o play para ouvir o episódio.
Entre os municípios analisados neste episódio, a Serra parece no caminho para ter uma corrida eleitoral tranquila, mas há controvérsias. Já em Vila Velha e Cariacica tudo pode acontecer.  As pesquisas publicadas ao longo da última semana trazem uma série de dados sobre o retrato da corrida eleitoral: das intenções de voto espontâneas e estimuladas dos candidatos aos índices de rejeição de cada um, passando pela avaliação do governo Casagrande e das atuais administrações municipais.
Quem larga na frente e pode ser apontado como favorito a esta altura do processo? Como estão posicionados os demais? O que pode fazer quem larga atrás para alcançar e ultrapassar os líderes? Quem tem os maiores índices de rejeição? A atual gestão é bem avaliada? Que conclusões podemos tirar do cruzamento dos dados?
O vídeo da livecast que foi gravado em transmissão ao vivo na tarde desta quarta-feira pode ser conferido abaixo. O bate-papo entre Leonel Ximenes, Beatriz Seixas, Rafael Braz e Vitor Vogas também pode ser conferido no episódio #27 do Papo de Colunista, que será disponibilizado em formato podcast nas principais plataformas de streamingOuça aqui os episódios anteriores do Papo de Colunista.

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