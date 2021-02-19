Mistério: Meneguelli apoia prisão de deputado, mas depois retira vídeo do ar

Meneguelli no vídeo defendendo manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira Crédito: Reprodução de vídeo

Aliados do ex-prefeito Sérgio Meneguelli (Republicanos) chegaram a avisar: o ex-prefeito de Colatina iria publicar, nesta sexta-feira (19), um vídeo em que pede à bancada capixaba que apoie a manutenção da prisão do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ). Assim foi feito: o vídeo foi ao ar, mas, misteriosamente, acabou sendo retirado das redes sociais momentos depois de ter sido postado.

A coluna indagou à assessoria de Meneguelli o motivo da retirada do depoimento. Segundo foi alegado, o ex-prefeito teria ficado insatisfeito com a edição do vídeo e resolveu retirá-lo das redes sociais. Não há previsão de que um novo pronunciamento do ex-prefeito seja postado.

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Mas a coluna apurou que o conteúdo do vídeo, de forte crítica ao deputado bolsonarista, causou insatisfação em parte dos seguidores de Meneguelli nas redes. Além disso, o prefeito foi aconselhado por um cacique do seu partido a retirar o vídeo do ar porque, segundo palavras de uma fonte, “não acrescenta nada” no currículo político do colatinense. “A repercussão foi muito negativa”, admite a fonte.

No vídeo, de pouco mais de dois minutos e meio, Meneguelli faz uma pregação em defesa da legalidade democrática: “O deputado Daniel Silveira jurou defender a Constituição, mas na verdade ele ultrajou a Constituição”, criticou o republicano.

E apelou: “Como capixaba, peço à bancada do Espírito Santo que mantenha hoje a prisão desse deputado para dar exemplo. É uma oportunidade de o Congresso atender ao clamor da sociedade”, afirmou Meneguelli, que citou particularmente os deputados federais Evair de Melo (PP) e Da Vitória (Cidadania), seus tradicionais aliados.

O recuo de Sérgio Meneguelli foi alvo de críticas e ironias nas redes sociais. Em sua página no Facebook, Amarildo Lovato, ex-candidato a prefeito de Vila Velha pelo PSL, reposta o vídeo do ex-prefeito e diz, em tom irônico: "Não entendi nada".