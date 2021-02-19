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Leonel Ximenes

Mistério: Meneguelli apoia prisão de deputado, mas depois retira vídeo do ar

Ex-prefeito de Colatina fez apelo à bancada capixaba para votar contra Daniel Silveira; logo depois de publicado, material foi apagado das redes sociais

Públicado em 

19 fev 2021 às 16:26
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Meneguelli no vídeo defendendo manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira
Meneguelli no vídeo defendendo manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira Crédito: Reprodução de vídeo
Aliados do ex-prefeito Sérgio Meneguelli (Republicanos) chegaram a avisar: o ex-prefeito de Colatina iria publicar, nesta sexta-feira (19), um vídeo em que pede à bancada capixaba que apoie a manutenção da prisão do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ). Assim foi feito: o vídeo foi ao ar, mas, misteriosamente, acabou sendo retirado das redes sociais momentos depois de ter sido postado.
A coluna indagou à assessoria de Meneguelli o motivo da retirada do depoimento. Segundo foi alegado, o ex-prefeito teria ficado insatisfeito com a edição do vídeo e resolveu retirá-lo das redes sociais. Não há previsão de que um novo pronunciamento do ex-prefeito seja postado.
Mas a coluna apurou que o conteúdo do vídeo, de forte crítica ao deputado bolsonarista, causou insatisfação em parte dos seguidores de Meneguelli nas redes. Além disso, o prefeito foi aconselhado por um cacique do seu partido a retirar o vídeo do ar porque, segundo palavras de uma fonte, “não acrescenta nada” no currículo político do colatinense. “A repercussão foi muito negativa”, admite a fonte.
No vídeo, de pouco mais de dois minutos e meio, Meneguelli faz uma pregação em defesa da legalidade democrática: “O deputado Daniel Silveira jurou defender a Constituição, mas na verdade ele ultrajou a Constituição”, criticou o republicano.

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E apelou: “Como capixaba, peço à bancada do Espírito Santo que mantenha hoje a prisão desse deputado para dar exemplo. É uma oportunidade de o Congresso atender ao clamor da sociedade”, afirmou Meneguelli, que citou particularmente os deputados federais Evair de Melo (PP) e Da Vitória (Cidadania), seus tradicionais aliados.
O recuo de Sérgio Meneguelli foi alvo de críticas e ironias nas redes sociais. Em sua página no Facebook, Amarildo Lovato, ex-candidato a prefeito de Vila Velha pelo PSL, reposta o vídeo do ex-prefeito e diz, em tom irônico: "Não entendi nada". 
Daniel Silveira está preso, por determinação do ministro Alexandre Moraes, e referendado pelo plenário do Supremo, por ter defendido o fechamento do STF e ter feito apologia ao AI-5, instrumento jurídico da repressão na ditadura militar. Nesta sexta, às 17h, o plenário da Câmara decide se apoia ou relaxa a prisão do deputado bolsonarista do Rio de Janeiro.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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