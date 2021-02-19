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Câmara dos Deputados

Saiba como será a sessão que vai decidir sobre a prisão de Daniel Silveira

Deputado federal foi preso em flagrante por ordem do STF após insultar ministros da Corte e fazer apologia à ditadura militar

Publicado em 

19 fev 2021 às 15:15

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 15:15

Deputado federal Daniel Silveira em sessão virtual da Câmara dos Deputados
Deputado federal Daniel Silveira em sessão virtual da Câmara dos Deputados Crédito: GILMAR FELIX/Câmara dos Deputados
Sessão do plenário da Câmara dos Deputados marcada para as 17h desta sexta-feira (19) vai decidir se o deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) continua preso ou não. A prisão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e confirmada pelos demais ministros daquela Corte. Conforme a Constituição, a Câmara deve se pronunciar sobre a manutenção ou não da prisão do parlamentar. A sessão será remota.

RELATORA

O parecer da Comissão de Constituição e Justiça será proferido em plenário. A relatora designada pelo presidente é a deputada Magda Mofatto (PL-GO). 

DEFESA

O deputado Daniel Silveira terá três oportunidades para manifestar sua defesa: antes do parecer da relatora; após o parecer da relatora; ao final da discussão.
A palavra será facultada ao próprio parlamentar e a seu advogado, por até 15 minutos cada um.

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DISCUSSÃO

A matéria poderá ser discutida pelos parlamentares pelo prazo de três minutos, podendo haver o encerramento da discussão após falarem seis deputados, divididos entre favoráveis e contrários.
Poderão encaminhar a votação até dois parlamentares favoráveis e dois contrários, também pelo prazo de três minutos cada um.

VOTAÇÃO ABERTA

A decisão da Casa deve ser em votação aberta e nominal, como em projetos de lei, por exemplo. Assim, vai ser possível saber, na hora, como cada deputado votou.

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QUANTOS VOTOS

Seguindo entendimento firmado em caso anterior (deputado Wilson Santiago), são necessários 257 votos para manter a prisão (maioria absoluta dos integrantes da Casa).

RESOLUÇÃO

Após anúncio do resultado, será feita a leitura e a promulgação da Resolução da Câmara dos Deputados que formalizará a decisão do plenário.
Fonte: Agência Câmara de Notícias

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