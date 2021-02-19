Saiba como será a sessão que vai decidir sobre a prisão de Daniel Silveira

Deputado federal Daniel Silveira em sessão virtual da Câmara dos Deputados Crédito: GILMAR FELIX/Câmara dos Deputados

RELATORA

DEFESA

O deputado Daniel Silveira terá três oportunidades para manifestar sua defesa: antes do parecer da relatora; após o parecer da relatora; ao final da discussão.

A palavra será facultada ao próprio parlamentar e a seu advogado, por até 15 minutos cada um.

DISCUSSÃO

A matéria poderá ser discutida pelos parlamentares pelo prazo de três minutos, podendo haver o encerramento da discussão após falarem seis deputados, divididos entre favoráveis e contrários.

Poderão encaminhar a votação até dois parlamentares favoráveis e dois contrários, também pelo prazo de três minutos cada um.

VOTAÇÃO ABERTA

A decisão da Casa deve ser em votação aberta e nominal, como em projetos de lei, por exemplo. Assim, vai ser possível saber, na hora, como cada deputado votou.

QUANTOS VOTOS

Seguindo entendimento firmado em caso anterior (deputado Wilson Santiago), são necessários 257 votos para manter a prisão (maioria absoluta dos integrantes da Casa).

RESOLUÇÃO

Após anúncio do resultado, será feita a leitura e a promulgação da Resolução da Câmara dos Deputados que formalizará a decisão do plenário.