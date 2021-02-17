Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • STF confirma decisão de Moraes e mantém deputado Daniel Silveira preso
Unânime

STF confirma decisão de Moraes e mantém deputado Daniel Silveira preso

Decisão contra parlamentar bolsonarista que fez apologia à ditadura militar e declarações de ódio a ministros do Supremo foi unânime, ou seja, Nunes Marques, escolhido por Bolsonaro, também foi a favor da prisão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2021 às 15:10

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 15:10

Deputado federal Daniel Silveira
Deputado federal Daniel Silveira Crédito: Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, nesta quarta-feira (17), manter a prisão do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ), que havia sido decretada pelo ministro da Corte Alexandre de Moraes. 
Silveira, que é bolsonarista, gravou vídeo com apologia à ditadura militar no Brasil, que levou, entre outras consequências, à cassação de parlamentares que faziam oposição ao regime. E ainda adotou discurso de ódio contra os integrantes do STF.
Todos os demais 10 ministros seguiram Moraes nesta quarta, ou seja, incluindo Nunes Marques, nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido, mas eleito pelo PSL), para integrar o tribunal.

FALTA A CÂMARA DOS DEPUTADOS SE POSICIONAR

Cabe à Câmara dos Deputados, em votação no plenário, no entanto, a decisão sobre manter ou não o parlamentar na cadeia. Ele tem essa prerrogativa, de ter o destino decidido pelos próprios colegas, por ser deputado, no caso de prisão em flagrante.
Silveira é alvo de dois inquéritos na corte – um apura atos antidemocráticos e o outro, fake news. Moraes é relator de ambos os casos, e a ordem de prisão contra o deputado bolsonarista foi expedida na investigação sobre desinformação.

Veja Também

Lira procura ministros do STF acena com punição a deputado bolsonarista

Ao ser preso, deputado desacata policial que lhe pede para usar máscara

Saiba quem é Daniel Silveira, deputado preso após ataques a ministros do STF

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Câmara dos Deputados Jair Bolsonaro PSL STF
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A Romaria é dos Homens, mas a vez será das mulheres. Entenda
Imagem de destaque
Pane no controle aéreo em SP impacta voos no Aeroporto de Vitória
Imagem de destaque
'Bridgerton' anuncia novos nomes e aposta em romance de Francesca na 5ª temporada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados