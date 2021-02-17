STF confirma decisão de Moraes e mantém deputado Daniel Silveira preso

Deputado federal Daniel Silveira Crédito: Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados

Silveira, que é bolsonarista, gravou vídeo com apologia à ditadura militar no Brasil, que levou, entre outras consequências, à cassação de parlamentares que faziam oposição ao regime. E ainda adotou discurso de ódio contra os integrantes do STF.

FALTA A CÂMARA DOS DEPUTADOS SE POSICIONAR

Cabe à Câmara dos Deputados, em votação no plenário, no entanto, a decisão sobre manter ou não o parlamentar na cadeia. Ele tem essa prerrogativa, de ter o destino decidido pelos próprios colegas, por ser deputado, no caso de prisão em flagrante.