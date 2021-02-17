Saiba quem é Daniel Silveira, deputado preso após ataques a ministros do STF

Daniel Silveira é deputado federal pelo PSL Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress

As falas ofensivas que levaram à prisão já eram conhecidas pelo comando da Polícia Militar fluminense, que classificou como "mau comportamento" sua postura ao longo da passagem de quase seis anos na corporação.

Preocupava a PM as publicações de Silveira em sua página no Facebook, em que ofendia líderes religiosos e a imprensa. A ficha também tem registro de faltas e atrasos ao trabalho.

Foram 54 dias de detenção, 14 repreensões e duas advertências que, para a própria PM, deixaram "cristalina sua inadequação ao serviço policial militar, mesmo tendo recebido inúmeras oportunidades, confirmando ineficiência do caráter educativo".

O histórico de punições foi revelado pelo site The Intercept em agosto de 2020 e confirmado pela Folha de S.Paulo.

A carreira de PM foi oficialmente interrompida no dia 4 de outubro de 2018, quando sua exclusão da corporação em razão de sua candidatura para Câmara foi publicada no Boletim Interno – como não havia completado dez anos de serviço público militar, ele não poderia se licenciar para concorrer.

Daniel Silveira e Rodrigo Amorim quebram placa em homenagem à vereadora Marielle Franco Crédito: Reprodução Instagram

Onze anos antes, o deputado teve sua primeira passagem na polícia. Ele foi investigado pelo uso de três atestados médicos falsos para faltar ao trabalho como cobrador de ônibus em Petrópolis.

Um funcionário do hospital da cidade foi acusado de roubar o carimbo médico e emitir atestados falsos. Daniel disse à polícia que conheceu o suspeito no corredor da unidade após a médica recusar-se a pedir seu afastamento do trabalho por motivos médicos.

Em dois depoimentos à polícia, o deputado disse que, depois disso, sempre ia nos plantões do suspeito para obter os atestados, tendo indicado o mesmo procedimento a colegas do trabalho. Ele afirmou, porém, que acreditava que o acusado fosse médico.

O Ministério Público denunciou, em abril de 2014, o deputado e outros seis colegas de trabalho da empresa de ônibus Viação Petrópolis por falsidade material de atestado. O caso foi julgado prescrito em 2016, sem punição aos envolvidos.

Contudo a investigação por falsificação – bem como outro registro de ocorrência em razão de uma briga de rua-- levou o setor de pesquisa social da corporação a recomendar a não aprovação de Silveira no concurso de 2010.

O deputado recorreu à Justiça e conseguiu ingressar nos quadros da corporação de forma definitiva em 2013.

Nos cinco anos na PM, permaneceu como soldado. Ele corria o risco de ser expulso da PM em razão das 60 sanções disciplinares que sofreu, o que lhe rendeu também o selo "mau comportamento" em sua ficha disciplinar.

"Fica transparecido nos autos em lide, a conduta desviante do revisionado, na medida em que postou vídeos em sua página pessoal da rede social "Facebook" com comentários ofensivos e depreciativos em desfavor de integrantes da imprensa nacional de uma forma geral, em alguns deles durante a execução do serviço, fardado e no interior da viatura, erodindo preceitos éticos em vigor na Polícia Militar e repercutindo negativamente a imagem da corporação", escreveu o comandante-geral da PM, Rogério Lacerda, em boletim de julho de 2019, ao arquivar o processo disciplinar em razão da saída de Silveira da corporação.

Na Câmara dos Deputados, integrou a bancada mais radical do bolsonarismo. Durante a pandemia, foi alvo de ação civil pública do MP-RJ para impedir sua participação em atos contra o fechamento do comércio no Rio de Janeiro.