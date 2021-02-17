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Ordem do STF

Lira diz que conduzirá "com serenidade" análise da prisão de Daniel Silveira

Silveira (PSL) foi preso em flagrante pela Polícia Federal na noite desta terça-feira, 16, depois de divulgar um vídeo com discurso de ódio contra os integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 fev 2021 às 06:22

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 06:22

Arthur Lira discursa após vencer eleição na Câmara dos Deputados, em 1 de fevereiro de 2021
Arthur Lira foi informado da ordem de prisão pelo ministro do STF Alexandre de Moraes Crédito: Michel Jesus/Câmara dos Deputados
O presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), afirmou nesta terça-feira, 16, que pretende conduzir "com serenidade" a análise da prisão do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ). Pelo Twitter, Lira disse que o episódio será administrado com respeito à opinião da maioria da Casa.
"Nesta hora de grande apreensão, quero tranquilizar a todos e reiterar que irei conduzir o atual episódio com serenidade e consciência de minhas responsabilidades com a Instituição e a Democracia", escreveu o parlamentar. "Para isso, irei me guiar pela única bússola legítima no regime democrático, a Constituição. E pelo único meio civilizado de exercício da Democracia, o diálogo e o respeito à opinião majoritária da Instituição que represento."

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Silveira foi preso em flagrante pela Polícia Federal na noite desta terça-feira, 16, depois de divulgar um vídeo com discurso de ódio contra os integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF). O ministro Alexandre de Moraes, que expediu o mandado de prisão, entrou em contato com Lira por telefone logo depois de assinar a decisão.

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