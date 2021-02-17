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Crítica

Gilmar Mendes rebate ironia de Villas Bôas a Fachin: "Ditadura nunca mais!"

Ministro usou as redes sociais para criticar declaração do ex-comandante do Exército, que ironizou a resposta do ministro Edson Fachin às declarações feitas em 2018 sobre julgamento de Lula
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 fev 2021 às 10:14

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 10:14

Ministro Gilmar Mendes
Gilmar Mendes rebateu fala do ex-comandante do Exército Eduardo Villas Bôas Crédito: Nelson Jr.|SCO|STF
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes usou as redes sociais nesta terça (16) para rebater o ex-comandante do Exército Eduardo Villas Bôas. Mais cedo, o militar ironizou a reação do ministro Edson Fachin, que subiu o tom nesta segunda (15) contra uma declaração dita por ele há três anos.
"A harmonia institucional e o respeito à separação dos Poderes são valores fundamentais da nossa República. Ao deboche daqueles que deveriam dar o exemplo responda-se com firmeza e senso histórico: Ditadura nunca mais!", escreveu Gilmar.

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A polêmica teve início após o livro General Villas Bôas: Conversa com o Comandante, lançado pela Editora FGV a partir de uma longa entrevista dada ao pesquisador Celso Castro, revelar que o ex-comandante do Exército teria planejado com o Alto Comando da Força o tuíte que foi interpretado como pressão para que o Supremo não favorecesse o ex-presidente Lula.
"Nessa situação que vive o Brasil, resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do país e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com interesses pessoais?", escreveu Villas Bôas na ocasião.
O texto chegou a ser interpretado como ameaça de golpe, caso Lula fosse libertado. O ex-presidente cumpria pena estabelecida pelo juiz Sergio Moro, no processo do tríplex do Guarujá (SP). Sua libertação poderia ter influência na campanha eleitoral. A disputa foi vencida, no segundo turno, por Jair Bolsonaro, derrotando o petista Fernando Haddad.
Nesta segunda (15), o ministro Edson Fachin afirmou ser "intolerável e inaceitável" qualquer forma de pressão sobre o Poder Judiciário, tuíte este respondido por Villas Bôas.
"A declaração de tal intuito, se confirmado, é gravíssima e atenta contra a ordem constitucional. E ao Supremo Tribunal Federal compete a guarda da Constituição", completou o ministro. Em 2018, Fachin era relator do pedido apresentado pela defesa de Lula, que acabou sendo negado pelo plenário do STF.

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Com forte influência no Exército, força que comandou por quatro anos – entre os governos Dilma Rousseff e Michel Temer – o general Eduardo Villas Bôas é um dos principais "gurus" do presidente Jair Bolsonaro. E o presidente já deixou isso claro em algumas ocasiões.
Um dia após assumir a Presidência, por exemplo, Bolsonaro lembrou a influência do general ao afirmar que Villas Bôas foi um dos responsáveis por ele ter chegado ao Planalto. "O que nós já conversamos morrerá entre nós. O senhor é um dos responsáveis por eu estar aqui", afirmou na ocasião o presidente.

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