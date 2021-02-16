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Sintomas leves

Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles é diagnosticado com Covid-19

Salles foi o 15° ministro do governo Jair Bolsonaro a testar positivo para o novo coronavírus
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 fev 2021 às 20:28

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 20:28

Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles
Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles Crédito: Alan Santos/PR
O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi diagnosticado nesta terça-feira (16) com Covid-19, informou a pasta em nota. Segundo o Ministério, Salles apresentou "leve febre, mas passa bem". A pasta diz que o ministro seguirá a orientação médica de se manter em isolamento.
Salles foi o 15º ministro do governo Jair Bolsonaro a testar positivo para o novo coronavírus.
Desde o início da pandemia, 65% dos 23 ministros de Bolsonaro contraíram a doença, além do próprio presidente e de seu vice, Hamilton Mourão.
O último ministro infectado pelo novo coronavírus foi Tarcísio Freitas, da Infraestrutura, em novembro.

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Os primeiros casos no Palácio do Planalto e na Esplanada dos Ministérios surgiram em março de 2020, após o retorno da comitiva presidencial de uma viagem a Miami, nos Estados Unidos.
Salles é um dos ministros bem vistos por apoiadores da ala ideológica do governo. Por outro lado, sofre pressão interna e externa por sua substituição, por causa do aumento do desmatamento e incêndios florestais desde o início do mandato.
Bolsonaro, porém, tem dado sinais de que pretende fortalecê-lo. No fim do ano passado, indicou que Salles chefiará a delegação brasileira a ser enviada em novembro à Cúpula do Clima das Nações Unidas (COP-26), em Glasgow, no Reino Unido.
Veja os ministros que já se infectaram com a Covid-19:
Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno;
- Minas e Energia, Bento Albuquerque;
- da Cidadania, Onyx Lorenzoni;
- da Educação, Milton Ribeiro;
- da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes;
- da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário.
- da Casa Civil, Walter Braga Neto
- da Secretaria-geral da Presidência, Jorge Oliveira
- Marcelo Álvaro Antônio, turismo
- Luiz Eduardo Ramos - secretaria de governo
- Fábio Faria - comunicações
- Eduardo Pazuello - Saúde
- Andre Mendonça - Justiça
- Tarcísio de Freitas- Infraestrutura
- Ricardo Salles - Meio Ambiente

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