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Covid-19

Saúde assina contrato para compra de mais 54 milhões de doses da Coronavac

O anúncio do ministério ocorre em meio à pressão de municípios, que têm afirmado que irão interromper campanhas de vacinação devido à falta de doses
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 fev 2021 às 17:39

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 17:39

Vacina Coronavac
Coronavac, produzida pelo Insituto Butantan, é a vacina contra Covid-19 mais utilizada no Brasil  Crédito: Carlos Alberto Silva
Ministério da Saúde e o Instituto Butantan assinaram nesta segunda-feira (15) contrato para obter mais 54 milhões de doses da Coronavac. A vacina é desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac e produzida no Brasil pelo instituto paulista. Após impasses, a pasta anunciou em janeiro que faria a compra, mas o contrato ainda não havia sido formalizado.
A aquisição se soma a 46 milhões de doses que já haviam sido adquiridas pela pasta no início deste ano. Com isso, o total de doses que devem ser fornecidas pelo Butantan chegará a 100 milhões.
O anúncio ocorre em meio à pressão de municípios, que têm afirmado que irão interromper campanhas de vacinação devido à falta de doses.

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