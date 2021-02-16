Saúde assina contrato para compra de mais 54 milhões de doses da Coronavac

O Ministério da Saúde e o Instituto Butantan assinaram nesta segunda-feira (15) contrato para obter mais 54 milhões de doses da Coronavac. A vacina é desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac e produzida no Brasil pelo instituto paulista. Após impasses, a pasta anunciou em janeiro que faria a compra, mas o contrato ainda não havia sido formalizado.
A aquisição se soma a 46 milhões de doses que já haviam sido adquiridas pela pasta no início deste ano. Com isso, o total de doses que devem ser fornecidas pelo Butantan chegará a 100 milhões.
O anúncio ocorre em meio à pressão de municípios, que têm afirmado que irão interromper campanhas de vacinação devido à falta de doses.