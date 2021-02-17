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Na pandemia

Ao ser preso, deputado desacata policial que lhe pede para usar máscara

Vídeo mostra servidora determinando que parlamentar use o equipamento, obrigatório em locais públicos do Rio de Janeiro desde junho do ano passado
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 fev 2021 às 14:32

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 14:32

Deputado federal Daniel Silveira (PSL) chega ao IML do Rio de Janeiro (RJ) nesta quarta-feira (17) para fazer exame de corpo de delito.
Deputado federal Daniel Silveira (PSL) chega ao IML do Rio de Janeiro (RJ) nesta quarta-feira (17) para fazer exame de corpo de delito. Crédito: Futura Press/Folhapress
Ao dar entrada no Instituto Médico Legal (IML) para passar por exame de corpo de delito antes da prisão, o deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) desacatou uma policial civil que lhe pediu para colocar a máscara de proteção facial contra o novo coronavírus. A discussão foi filmada por um assessor parlamentar.
Após perceber que o deputado estava sem o equipamento, obrigatório em locais públicos do Rio de Janeiro desde junho de 2020, a servidora avisa: "para a nossa proteção e para a sua também, aqui dentro tem que usar máscara". Inicialmente, ele se recusa a cumprir a orientação. "A senhora não manda em mim não. Está achando que está falando com vagabundo? Meu irmão, a pior coisa é militante petista", reage.
Diante da insistência da policial, o deputado sobe o tom. "E se eu não quiser botar? Se a senhora falar mais uma vez eu não boto. Se falar mais uma vez eu tiro", diz. "A senhora é policial civil, eu também sou polícia, e aí? E sou deputado federal, e aí? A senhora não conhece a porra da lei, não?", afirma ainda na discussão.

LAUDO MÉDICO 

Na manhã desta quarta-feira (17),o advogado André Rios minimizou o ocorrido. Segundo ele, Daniel Silveira "tem laudo médico que dispensa o uso de máscara". Ele acrescentou ainda que a discussão pode ter sido motivada pelo "calor do momento" de "uma prisão ilegal". Para Rios, a postura não tem qualquer impacto na acusação que sofre o deputado. "Cabe à funcionária, se ela realmente se sentiu ofendida, de tomar as medidas legais", considerou.
Preso em Petrópolis, na região serrana do Rio, no final da noite de terça-feira (16), Daniel Silveira foi levado para a Superintendência da Polícia Federal na capital.

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