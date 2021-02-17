Ao ser preso, deputado desacata policial que lhe pede para usar máscara

Deputado federal Daniel Silveira (PSL) chega ao IML do Rio de Janeiro (RJ) nesta quarta-feira (17) para fazer exame de corpo de delito. Crédito: Futura Press/Folhapress

Após perceber que o deputado estava sem o equipamento, obrigatório em locais públicos do Rio de Janeiro desde junho de 2020, a servidora avisa: "para a nossa proteção e para a sua também, aqui dentro tem que usar máscara". Inicialmente, ele se recusa a cumprir a orientação. "A senhora não manda em mim não. Está achando que está falando com vagabundo? Meu irmão, a pior coisa é militante petista", reage.

Diante da insistência da policial, o deputado sobe o tom. "E se eu não quiser botar? Se a senhora falar mais uma vez eu não boto. Se falar mais uma vez eu tiro", diz. "A senhora é policial civil, eu também sou polícia, e aí? E sou deputado federal, e aí? A senhora não conhece a porra da lei, não?", afirma ainda na discussão.

LAUDO MÉDICO