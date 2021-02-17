Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • PT pedirá a cassação de Daniel Silveira em Conselho de Ética da Câmara
Após prisão

PT pedirá a cassação de Daniel Silveira em Conselho de Ética da Câmara

O líder do partido na Câmara, o deputado Ênio Verri (PR), afirmou que o papel do parlamentar é aprovar leis, mas isso não o isenta de cumpri-las
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 fev 2021 às 15:09

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 15:09

Plenário da Câmara dos Deputados
Plenário da Câmara dos Deputados: caso pode ir para o Conselho de Ética Crédito: Najara Araújo/Câmara dos Deputados
Líder do PT na Câmara, o deputado Ênio Verri (PR) afirma que o partido pedirá a cassação de Daniel Silveira (PSL-RJ) no Conselho de Ética da Casa. Outros partidos de oposição, como o PSOL, têm se articulado no mesmo sentido.
"O papel do parlamentar é aprovar leis, mas isso não o isenta de cumpri-las. O deputado Daniel Silveira mais uma vez faz isso. Estava no voo em que ele se recusava usar máscaras e exigir, por ser deputado, que tinha que usar o avião e ninguém podia tirá-lo, até que a Polícia Federal o tirou do voo. Isso expõe os parlamentares, como se todos fossem como ele", diz Verri.
"Essa gravação é um absurdo. Ele não cumpriu a lei e tem que responder por isso e vamos assinar um pedido na comissão de ética contra ele", completa.
Silveira foi preso em flagrante na noite de terça-feira (16) por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). No mesmo dia, o deputado havia publicado um vídeo com ofensas contra ministros do Supremo. Ele é alvo de dois inquéritos na corte -um apura atos antidemocráticos e o outro, fake news.

Veja Também

STF decide se mantém prisão do deputado federal Daniel Silveira

Saiba quem é Daniel Silveira, deputado preso após ataques a ministros do STF

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Câmara dos Deputados PT Polícia Federal Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte
Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados