PT pedirá a cassação de Daniel Silveira em Conselho de Ética da Câmara

Líder do PT na Câmara, o deputado Ênio Verri (PR) afirma que o partido pedirá a cassação de Daniel Silveira (PSL-RJ) no Conselho de Ética da Casa. Outros partidos de oposição, como o PSOL, têm se articulado no mesmo sentido.
"O papel do parlamentar é aprovar leis, mas isso não o isenta de cumpri-las. O deputado Daniel Silveira mais uma vez faz isso. Estava no voo em que ele se recusava usar máscaras e exigir, por ser deputado, que tinha que usar o avião e ninguém podia tirá-lo, até que a Polícia Federal o tirou do voo. Isso expõe os parlamentares, como se todos fossem como ele", diz Verri.
"Essa gravação é um absurdo. Ele não cumpriu a lei e tem que responder por isso e vamos assinar um pedido na comissão de ética contra ele", completa.
Silveira foi preso em flagrante na noite de terça-feira (16) por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). No mesmo dia, o deputado havia publicado um vídeo com ofensas contra ministros do Supremo. Ele é alvo de dois inquéritos na corte -um apura atos antidemocráticos e o outro, fake news.