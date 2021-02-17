PT pedirá a cassação de Daniel Silveira em Conselho de Ética da Câmara

"O papel do parlamentar é aprovar leis, mas isso não o isenta de cumpri-las. O deputado Daniel Silveira mais uma vez faz isso. Estava no voo em que ele se recusava usar máscaras e exigir, por ser deputado, que tinha que usar o avião e ninguém podia tirá-lo, até que a Polícia Federal o tirou do voo. Isso expõe os parlamentares, como se todos fossem como ele", diz Verri.