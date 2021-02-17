STF decide se mantém prisão do deputado federal Daniel Silveira

O Supremo Tribunal Federal (STF) decide nesta quarta-feira (17) se endossa ou não a liminar (decisão provisória) do ministro Alexandre de Moraes, do próprio STF, que mandou prender o deputado federal Daniel Silveira (PSL). o parlamentar divulgou um vídeo defendendo a destituição dos integrantes do tribunal e o Ato Institucional 5 (AI-5), imposto durante a ditadura militar e que levou, entre outras consequências, à cassação de deputados.
VEJA AO VIVO O JULGAMENTO NO STF:
Mesmo se o STF mantiver a liminar de Moraes, cabe à Câmara dos Deputados decidir se Silveira vai continuar preso ou vai ser solto.