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STF decide se mantém prisão do deputado federal Daniel Silveira

Parlamentar foi preso em flagrante por decisão liminar (provisória) do ministro Alexandre de Moraes. Supremo define se endossa ou não o posicionamento. Mesmo se a maioria concordar com o ministro, palavra final sobre manutenção da prisão é da Câmara
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2021 às 14:38

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 14:38

Ministro do STF Alexandre de Moraes durante sessão de julgamento sobre manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira
Ministro do STF Alexandre de Moraes durante sessão de julgamento sobre manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira Crédito: Reprodução/TV Justiça
O Supremo Tribunal Federal (STF) decide nesta quarta-feira (17) se endossa ou não a liminar (decisão provisória) do ministro Alexandre de Moraes, do próprio STF, que mandou prender o deputado federal Daniel Silveira (PSL). o parlamentar divulgou um vídeo defendendo a destituição dos integrantes do tribunal e o Ato Institucional 5 (AI-5), imposto durante a ditadura militar e que levou, entre outras consequências, à cassação de deputados.

VEJA AO VIVO O JULGAMENTO NO STF:

Mesmo se o STF mantiver a liminar de Moraes, cabe à Câmara dos Deputados decidir se Silveira vai continuar preso ou vai ser solto. 

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