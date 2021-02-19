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Câmara

Relatora da prisão de Daniel Silveira é do Centrão e está no 3° mandato

O nome da deputada federal Magda Mofatto (PL-GO) para a função foi confirmado pelo presidente da Câmara nesta sexta-feira (19)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 fev 2021 às 15:07

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 15:07

A deputada federal Magda Mofatto (PL - GO) durante sessão da comissão
A deputada federal Magda Mofatto (PL - GO) durante sessão da comissão Crédito: Lúcio Bernardo Junior/Câmara dos Deputados
A deputada federal Magda Mofatto (PL-GO), escolhida pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para relatar o processo da prisão do seu colega Daniel Silveira (PSL-RJ), está em seu terceiro mandato na Casa. O nome de Magda Mofatto para a função foi confirmado pela Câmara nesta sexta-feira. Até quinta, o deputado Carlos Sampaio (PSDB-SP) era apontado por líderes de partidos como relator do caso. No entanto, antes de ser formalizado por Lira, Sampaio publicou um vídeo em sua página no Facebook condenando a atitude de Daniel Silveira.
Silveira, que é da ala bolsonarista, foi preso na noite de terça-feira, 16, por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes após dirigir ameaças e ofensas aos membros da Corte e fazer apologia à ditadura militar.
A prisão foi chancelada em seguida por unanimidade pelos 11 ministros do Supremo.
Diferentemente de Sampaio, Moffato faz parte do Centrão, grupo político que elegeu Lira para a presidência da Câmara. O tucano apoiou o deputado Baleia Rossi (MDB-SP).
A sessão do plenário que vai deliberar sobre a situação de Silveira está marcada para as 17 horas desta sexta-feira.

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