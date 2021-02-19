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Deputado federal preso

Moraes determina bloqueio de Daniel Silveira em três redes sociais

Os perfis de Instagram, Facebook e Twitter do deputado estão indisponíveis após a divulgações de vídeos atacando integrantes do STF
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 fev 2021 às 15:34

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 15:34

Deputado Daniel Silveira foi preso após ordem de prisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF
Deputado Daniel Silveira, do PSL Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
Os perfis de Instagram, Facebook e Twitter do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) estão indisponíveis nesta sexta-feira, 19. A ordem de bloqueio das contas partiu do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), depois que o parlamentar divulgou um vídeo com ataques aos integrantes da Corte e em defesa da ditadura militar.
A assessoria de imprensa do deputado informou que as contas foram fechadas e falou em censura. "O instagram do deputado Daniel Silveira foi totalmente fechado para seus seguidores, ou seja, CENSURADO. Estamos testando as demais plataformas", diz um comunicado publicado no Twitter minutos antes do perfil também ser retido.
A reportagem entrou em contato com o Instagram e Facebook, que não comentaram o bloqueio. O Twitter disse apenas que cumpriu a ordem judicial. Os perfis não foram excluídos, apenas suspensos, o que na prática significa que podem ser reativados.

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Twitter do deputado federal Daniel Silveira foi retirado do ar
Twitter do deputado federal Daniel Silveira foi retirado do ar Crédito: Reprodução Twitter
Além da prisão, o vídeo lhe rendeu uma denúncia, formalizada pela Procuradoria-Geral da República, por grave ameaça e incitação de animosidade entre o Supremo Tribunal Federal e as Forças Armadas.
Seu destino está agora nas mãos da Câmara dos Deputados. O plenário vai decidir sobre a prisão na tarde desta sexta. A tendência é manter o parlamentar na cadeia: apenas três lideranças, do PSL, PTB e Novo, orientaram as bancadas a votar pela soltura.

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