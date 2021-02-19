Casagrande: prisão de Daniel Silveira mostra que instituições não vão tolerar ataques à democracia

O governador Renato Casagrande se posicionou sobre a prisão de deputado Crédito: Vitor Jubini/ Arquivo AG

O pedido foi referendado pelo plenário da Corte, na quarta-feira (17), por 11 votos a 0. Nesta quinta (18), o juiz Airton Vieira, que atua em auxílio a Moraes, decidiu manter a prisão após audiência de custódia. Agora, os deputados federais vão analisar a situação de Daniel Silveira.

Para Casagrande, independentemente do posicionamento do plenário da Câmara, o Supremo e a Casa caminham para "dar um basta ao desequilíbrio". O governador do Estado também avalia que as instituições "podem e devem ser alvo de questionamentos". Porém, ressalta, com "sensatez".

"Independente do resultado da votação que definirá se o Dep. Daniel Silveira ficará preso ou não, o STF e Câmara dos Deputados caminham em direção a um basta ao desequilíbrio, a necessidade do respeito ao mandato parlamentar, mostra que as instituições podem e devem ser questionadas, mas com sensatez; e da um sinal claro de que nao tolerará ataques ao sistema democrático", afirmou Casagrande em seu perfil no Twitter nesta sexta.

Independente do resultado da votação que definirá se o Dep. Daniel Silveira ficará preso ou não, o STF e Câmara dos Deputados caminham em direção a um basta ao desequilíbrio, .... — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) February 19, 2021

...a necessidade do respeito ao mandato parlamentar, mostra que as instituições podem e devem ser questionadas, mas com sensatez; e da um sinal claro de que nao tolerará ataques ao sistema democrático. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) February 19, 2021

ENTENDA O CASO

Daniel Silveira divulgou vídeo com ataques a ministros do STF, em especial, Edson Fachin, Gilmas Mendes e Alexandre de Moraes. Ele foi preso em Petrópolis, no Rio de Janeiro, pela Polícia Federal.

O deputado é investigado em dois inquéritos: o que apura notícias falsas e ameaças contra membros do Supremo, caso dentro do qual a prisão foi decretada, e o que mira o financiamento e a organização de atos antidemocráticos em Brasília. Em junho, o parlamentar foi alvo de mandado de busca e apreensão e teve o sigilo fiscal quebrado por decisão de Moraes.

Em depoimento, o deputado negou produzir ou repassar mensagens que incitassem animosidades das Forças Armadas contra o STF e os ministros da Corte.