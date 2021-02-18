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Juscelino Filho

Presidente do Conselho de Ética prevê votação de caso Silveira em até 60 dias

O parlamentar foi preso em flagrante na terça-feira (16) por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 fev 2021 às 15:34

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 15:34

*ARQUIVO* BRASÍLIA, DF, 29.04.2020 - O deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) durante evento no Palácio do Planalto. (Foto: Pedro Ladeira/Folhapress)
Daniel Silveira é deputado federal pelo PSL Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress
Presidente do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, Juscelino Filho (DEM-MA) prevê a votação de um parecer final para o caso de Daniel Silveira (PSL-RJ) em até 60 dias.
parlamentar foi preso em flagrante na terça-feira (16) por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).
Juscelino Fliho diz que no momento não quer se alongar em comentários porque conduzirá o processo no conselho, mas mostra contrariedade com as atitudes de Silveira.
"É um caso bem delicado, mobilizou bastante Congresso, Supremo, a sociedade como um todo. Todos nós temos que ser responsáveis pelo que dizemos e fazemos. Ainda mais os parlamentares. Não podemos confundir imunidade com impunidade. Temos que delimitar até onde vai a imunidade parlamentar", diz Juscelino.
Ele pretende chamar a primeira reunião do conselho para terça-feira (23), com o caso de Silveira como prioridade.
"Designando um relator na terça-feira, Damos até dez dias úteis para defesa. Depois de apresentada a defesa, até 40 dias úteis de instrução probatória. Tudo bem rápido, sem contratempos, prevejo de 50 a 60 dias corridos para a votação do parecer final", diz o presidente.
O mandato de Juscelino e dos demais membros dura até a próxima eleição do conselho, que está prevista para meados de março. Caso sejam substituídos de fato no mês que vem, diz, a conclusão do processo se dará pelas mãos do próximo conselho.
Membro do DEM, Juscelino diz que tocará a presidência com "total isenção". "A atuação do conselho é totalmente independente, todos os membros são eleitos justamente para tirar essa influência do partido".
Acusado de adesismo após a disputa pela presidência da Câmara vencida por Arthur Lira (PP-AL), o DEM terá papel central na definição do futuro de Daniel Silveira, já que além de Juscelino ser presidente do conselho, Alexandre Leite (DEM-SP) poderá ser o relator do processo caso o PSL opte pelo aditamento em representação que existe contra Silveira (uma via para que o processo seja agilizado).
O deputado é filho de Milton Leite, presidente da Câmara Municipal de São Paulo e aliado de João Doria (PSDB-SP).

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