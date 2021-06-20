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Leonel Ximenes

Sérgio Meneguelli confirma: será candidato ao Senado no ES

Ex-prefeito de Colatina era apontado também como postulante à Assembleia, à Câmara dos Deputados e até ao governo do Estado

Publicado em 20 de Junho de 2021 às 02:05

Públicado em 

20 jun 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Sérgio Meneguelli não se candidatou à reeleição em Colatina
Sérgio Meneguelli não se candidatou à reeleição em Colatina Crédito: Divulgação
Sérgio Meneguelli (Republicanos) já não esconde de ninguém que pretende ser candidato ao Senado pelo Espírito Santo em 2022. O ex-prefeito de Colatina, que também era apontado como potencial candidato a uma vaga na Assembleia, na Câmara dos Deputados ou até ao Palácio Anchieta, diz que já está se preparando para concorrer à única vaga em disputa, hoje ocupada pela senadora Rose de Freitas (MDB).
“Decidi sim disputar o Senado. Como sempre disse, se o cavalo passar arreado eu sou candidato”, afirma. “A minha vontade já é essa, por mim eu decidi intimamente que sou candidato para senador.”
O ex-prefeito, que não se candidatou à reeleição em Colatina, disse que aposta na unidade do partido para se lançar ao Senado. “Estamos com grande harmonia no partido e acredito na fidelidade do Erick Musso”, aposta Meneguelli, em referência ao presidente da Assembleia Legislativa, um dos caciques do Republicanos que estão dando aval às pretensões do colatinense.
E se depender do presidente da Assembleia, Meneguelli pode preparar a campanha: “É um excelente nome”, elogia Erick.

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Outra estrela do partido no Estado, o deputado federal Amaro Neto diz que prefere aguardar a evolução do quadro político e lembra um episódio do qual foi protagonista. “A definição de candidaturas deverá acontecer mais à frente. Em 2018 eu era candidato ao Senado, com chances reais de vencer, e o partido pediu para disputar vaga na Câmara para crescimento da bancada."
Amaro afirma que ainda não decidiu se vai também disputar a indicação do partido a uma vaga no Senado, mas deixa no ar essa possibilidade: “Não faz parte do meu planejamento em 2022, no entanto como política é nuvem, os acordos podem ser feitos. Se a Executiva Nacional pedir, posso rever a decisão”, avisa. E arremata: “Apoio depende de projeto partidário e circunstâncias da eleição”.
Em fevereiro, Meneguelli recusou um convite do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) para ser o secretário de Cultura de Vitória. Entre os argumentos para não aceitar a indicação, o colatinense apontou que teria que  deixar o cargo, até abril do ano que vem, para concorrer às eleições de 2022.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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