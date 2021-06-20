Sérgio Meneguelli confirma: será candidato ao Senado no ES

Sérgio Meneguell
i (Republicanos) já não esconde de ninguém que pretende ser candidato ao Senado pelo Espírito Santo em 2022. O ex-prefeito de Colatina, que também era apontado como potencial candidato a uma vaga na Assembleia, na Câmara dos Deputados ou até ao Palácio Anchieta, diz que já está se preparando para concorrer à única vaga em disputa, hoje ocupada pela senadora Rose de Freitas (MDB).
“Decidi sim disputar o Senado. Como sempre disse, se o cavalo passar arreado eu sou candidato”, afirma. “A minha vontade já é essa, por mim eu decidi intimamente que sou candidato para senador.”
O ex-prefeito, que não se candidatou à reeleição em Colatina, disse que aposta na unidade do partido para se lançar ao Senado. “Estamos com grande harmonia no partido e acredito na fidelidade do Erick Musso”, aposta Meneguelli, em referência ao presidente da Assembleia Legislativa
, um dos caciques do Republicanos que estão dando aval às pretensões do colatinense.
E se depender do presidente da Assembleia, Meneguelli pode preparar a campanha: “É um excelente nome”, elogia Erick.
Outra estrela do partido no Estado, o deputado federal Amaro Neto
diz que prefere aguardar a evolução do quadro político e lembra um episódio do qual foi protagonista. “A definição de candidaturas deverá acontecer mais à frente. Em 2018 eu era candidato ao Senado, com chances reais de vencer, e o partido pediu para disputar vaga na Câmara para crescimento da bancada."
Amaro afirma que ainda não decidiu se vai também disputar a indicação do partido a uma vaga no Senado, mas deixa no ar essa possibilidade: “Não faz parte do meu planejamento em 2022, no entanto como política é nuvem, os acordos podem ser feitos. Se a Executiva Nacional pedir, posso rever a decisão”, avisa. E arremata: “Apoio depende de projeto partidário e circunstâncias da eleição”.