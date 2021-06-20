Sérgio Meneguelli confirma: será candidato ao Senado no ES

“Decidi sim disputar o Senado. Como sempre disse, se o cavalo passar arreado eu sou candidato”, afirma. “A minha vontade já é essa, por mim eu decidi intimamente que sou candidato para senador.”

Amaro afirma que ainda não decidiu se vai também disputar a indicação do partido a uma vaga no Senado, mas deixa no ar essa possibilidade: “Não faz parte do meu planejamento em 2022, no entanto como política é nuvem, os acordos podem ser feitos. Se a Executiva Nacional pedir, posso rever a decisão”, avisa. E arremata: “Apoio depende de projeto partidário e circunstâncias da eleição”.