Poucas&Boas: Sérgio Meneguelli estreia lives semanais nas redes sociais

Meneguelli: conversa direta com seus seguidores Crédito: Amarildo

Sérgio Meneguelli (Republicanos) deixou a Prefeitura de Colatina, mas a política não o deixou. Pop star das redes sociais , o ex-prefeito começou nesta quarta-feira (3) um programa de bate-papo com seus milhões de seguidores. O tema de estreia foi o seu futuro político. A live será realizada às quartas-feiras, a partir das 19h, e tem duração prevista de até 30 minutos. Será transmitida no canal de Meneguelli no Facebook e no YouTube.

A POPULARIDADE

Meneguelli, que tem mais de 2,2 milhões de seguidores no Facebook, 340 mil no Instagram e 124 mil no YouTube, pretende responder às dúvidas dos seus seguidores e comentar assuntos do dia a dia. O ex-prefeito é apontado como futuro candidato a deputado estadual ou a senador. Mas há quem diga que até para governador ele não descarta concorrer.

NÃO ESTÁ FÁCIL...

Morador denuncia que estão roubando até os números de casas em Jucutuquara, Vitória.

O SUBSTITUTO DE MANATO

O advogado, empresário e vice-presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Espírito Santo (Faciapes), Luiz Ridolphi, será o substituto do ex-deputado Manato no Conselho Deliberativo do Sebrae-ES.

CONSELHEIRO RAIZ

Uma coincidência: tanto Manato quanto Ridolphi são nascidos "no" Alegre, como gostam de dizer os moradores locais. Uma diferença: enquanto Manato não tem qualquer relação com o associativismo, Ridolphi é envolvido com esse tipo de organização há pelo menos 30 anos, tendo começado quando ainda atuava no ramo de farmácia na cidade da região do Caparaó.

CUMPRIU!

O deputado federal Neucimar Fraga (PSD) cumpriu a promessa, como publicado em suas redes sociais, de não usar verba de gabinete para gastos no seu primeiro mês em Brasília. O parlamentar, entretanto, recebeu a verba indenizatória para instalação na Capital Federal, de R$ 33,7 mil. Trata-se de um auxílio concedido no início e no final de cada mandato a todos os deputados.

ELEIÇÃO ON-LINE NA OAB-ES

Apontada como candidata a presidente da OAB-ES, na eleição de novembro próximo, a advogada Érica Neves protocolou na Ordem um pedido para que o pleito seja realizado de forma virtual. Entre outros motivos, ela argumenta que a eleição on-line trará mais economia e será menos burocrática.

TUDO ESCURO

As lâmpadas da rampa central de acesso ao Parque da Prainha, em Vila Velha, estão queimadas. Frequentadores estão preocupados com a segurança.

EVAIR, O MAQUINISTA

Sem máscara, o deputado federal Evair de Melo (PP) esteve presente na festança do presidente eleito da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que entrou pela madrugada. Estava tão à vontade com a turma do Centrão que fez até o trenzinho do abraço por lá.

O BRASIL FICOU SABENDO

O caso do projétil que caiu aos pés de um padre num templo da Igreja Católica, no bairro Maruípe, em Vitória, ganhou projeção nacional. Sem trocadilho.

DA PIZZA À LUTA

Esquiva Falcão luta no próximo dia 20, em Las Vegas (EUA), contra o russo Artur Akavov. Tem como objetivo renovar o contrato com a empresa Top Rank e se cacifar para a disputa do cinturão dos médios. Ele chegou a entregar pizzas ao longo da pandemia, enquanto não tinha lutas marcadas.

AGORA VAI! VAI?

O canteiro de obras para as intervenções na Terceira Ponte está evoluindo. Já há uma “casinha” de madeira embaixo da estrutura, na região da Enseada do Suá, próximo ao Quartel do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros.

OURO NO TANQUE

Leitor da coluna foi abastecer seu carro com cartão de crédito num posto de Vila Velha. Levou um susto: o preço do litro da gasolina, com essa modalidade de pagamento, já está custando R$ 5,09 o litro.

REVOLTA NO CAMPO

Tem gente no agronegócio insatisfeito há muito tempo com o desempenho do secretário estadual da Agricultura, Paulo Foletto. Mas, nos bastidores, essa insatisfação está aumentando com rumores de que Gilson Daniel, ex-prefeito de Viana e uma espécie de primeiro-ministro de Vila Velha e Cariacica, vai assumir a Seag.

ELE NÃO DEIXA O SAMBA MORRER

Carnavalesco raiz, Adiel Carteiro Poeta não quer saber de ficar deprimido pela ausência da folia neste ano por causa da pandemia. O agora aposentado passa o tempo em sua casa vendo desfiles passados das escolas de samba do Rio de Janeiro e postando algumas imagens da festa nas suas redes sociais.

O MUNDO DE GURIGICA

A propósito, Carteiro Poeta diz que vai fazer uma viagem dos sonhos em abril. “Para o exterior, Adiel?” Ele responde: “Meu exterior é o Morro da Gurigica, onde nasci”, diz o morador da Serra.

O ÚLTIMO DOS MOICANOS

O Delegado Danilo Bahiense (sem partido) é, agora, o único representante da categoria da Polícia Civil na Assembleia Legislativa. Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Euclério Sampaio (DEM) assumiram, respectivamente, as Prefeituras de Vitória e de Cariacica. Bahiense deve continuar no comando da Comissão de Segurança ou passar a presidir a Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política Sobre Drogas.

NA MARCA DO PÊNALTI

O desempenho do secretário de Desenvolvimento Econômico da Serra, Benoni Antônio Santos, não está agradando.

PRAIAS DA SERRA SOFREM COM O LIXO

Caminhão carregado de lixo retirado das praias da Serra Crédito: PMS/Divulgação

A Prefeitura da Serra lançou o programa Serra Cidade Limpa e Saudável no dia 7 de janeiro. De lá pra cá, as equipes da Secretaria de Serviços já recolheram cerca de 800 toneladas de lixo somente nas praias do município. A quantidade de lixo recolhido equivale a 135 caminhões do tipo caçamba cheios.

MOBILIDADE URBANA

A Prefeitura de Vila Velha está asfaltando trecho da Avenida Santa Leopoldina, na Praia de Itaparica, e tapando buracos em Itapuã.

NOVELA DO CHALÉ

Enquanto isso, segue como uma novela a finalização da abertura de uma via no antigo Chalé Motel.

EVOLUÇÃO DO HIV

Relatório da Secretaria de Estado da Saúde aponta que no Espírito Santo, do início da epidemia do HIV, em 1985, até dezembro de 2019, foram notificados 16.739 casos de HIV/Aids, sendo 11.327 do sexo masculino (67,7%) e 5.412 do sexo feminino (32,3%). E em 81,5% do total de casos a forma de transmissão foi devido à transmissão sexual do HIV.

SEM ASSISTÊNCIA

Segundo o levantamento, o Espírito Santo tem atualmente 12.985 pessoas vivendo com HIV em acompanhamento e tratamento nos 26 Serviços de Atendimento Especializados (SAE) do Estado. Considerando a prevalência do HIV (0,4% na população acima de 15 anos), temos ainda no Estado um quantitativo de pacientes HIV positivos que não iniciaram tratamento ou ainda desconhecem sua situação sorológica.

ALÔ, ELEITOR!