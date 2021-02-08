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Leonel Ximenes

Meneguelli não aceita convite para ser secretário de Cultura de Vitória

Ex-prefeito de Colatina já comunicou sua decisão ao prefeito Lorenzo Pazolini

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 12:41

Públicado em 

08 fev 2021 às 12:41
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Sergio Meneguelli e Lorenzo Pazolini, no gabinete do prefeito de Vitória
Sergio Meneguelli e Lorenzo Pazolini, no gabinete do prefeito de Vitória Crédito: Divulgação
Sérgio Meneguelli (Republicanos) não aceitou o convite do prefeito Lorenzo Pazolini, do mesmo partido, e não vai assumir a Secretaria de Cultura de Vitória. O anúncio será feito daqui a pouco em um vídeo nas redes sociais do ex-prefeito de Colatina.
Segundo a coluna apurou, Meneguelli diz achar errado aceitar um cargo público sem ter prestado concurso, ou ter sido eleito pelo povo. Além disso, daqui a um ano ele teria que deixar a função para disputar, provavelmente, uma vaga de deputado estadual ou até senador.
Em conversa com a coluna, Meneguelli diz  que não se sentiu à vontade para aceitar o cargo por questão de princípios: "Seria um privilégio pelo fato de eu ser político ou de ter sido prefeito, e com isso eu não concordo".
Meneguelli também afirmou que não será candidato a governador, em 2022, e nem a outro cargo qualquer no Executivo. "Quero primeiro ter uma experiência no Legislativo antes de voltar a um cargo no Executivo". 
Segundo o prefeito de Vitória, Luciano Gagno, subsecretário municipal de Cultura, ficará interinamente na pasta. Sobre outros nomes para assumir a Cultura, Pazolini desconversa: "Estamos avaliando". 
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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