Meneguelli não aceita convite para ser secretário de Cultura de Vitória

Sergio Meneguelli e Lorenzo Pazolini, no gabinete do prefeito de Vitória Crédito: Divulgação

Sérgio Meneguelli (Republicanos) não aceitou o convite do prefeito Lorenzo Pazolini , do mesmo partido, e não vai assumir a Secretaria de Cultura de Vitória. O anúncio será feito daqui a pouco em um vídeo nas redes sociais do ex-prefeito de Colatina.

Segundo a coluna apurou, Meneguelli diz achar errado aceitar um cargo público sem ter prestado concurso, ou ter sido eleito pelo povo. Além disso, daqui a um ano ele teria que deixar a função para disputar, provavelmente, uma vaga de deputado estadual ou até senador.

Em conversa com a coluna, Meneguelli diz que não se sentiu à vontade para aceitar o cargo por questão de princípios: "Seria um privilégio pelo fato de eu ser político ou de ter sido prefeito, e com isso eu não concordo".

Meneguelli também afirmou que não será candidato a governador, em 2022, e nem a outro cargo qualquer no Executivo. "Quero primeiro ter uma experiência no Legislativo antes de voltar a um cargo no Executivo".