Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete

O duelo no Complexo Esportivo Unoesc começou com um ritmo ofensivo forte e equilíbrio total. O Joaçaba contou com a eficiência de Diego Dias, que anotou 8 pontos logo de cara, e uma atuação dominante de Nandão, que limpou o garrafão com impressionantes 7 rebotes apenas neste período. Pelo Cetaf, Jaheim já mostrava a que veio, liderando a resposta capixaba com 10 pontos. Com uma disputa acirrada em cada posse de bola, o time catarinense conseguiu encerrar o quarto inicial com a vantagem mínima de 21 a 20.





O segundo período foi marcado por uma produtividade ofensiva ainda maior, com as duas equipes anotando exatamente 21 pontos na parcial. O grande destaque foi Vinícius, do Cetaf, que teve uma grande atuação ao marcar 12 pontos, incluindo duas bolas de longa distância cruciais. O Joaçaba respondeu com o jogo coletivo de Luan (6 pontos) e a presença física de Zé Carlos (5 pontos), conseguindo segurar a pressão e indo para o vestiário com a liderança no placar agregado por apenas um ponto: 42 a 41.





O terceiro quarto foi o momento da virada capixaba, com o Cetaf vencendo a parcial por 22 a 15. O motor dessa reação foi Enrico, que anotou 10 pontos com excelente aproveitamento, acompanhado de perto por Jaheim, que somou mais 8 pontos à sua conta. O Joaçaba lutou para manter o ritmo com Jorginho e Jhow, mas a defesa do Cetaf conseguiu limitar as principais opções catarinenses, fechando o período na liderança por 63 a 57.





O período decisivo foi de pura tensão. Thaylor foi o nome da reação catarinense, anotando 7 pontos com 77,8% de aproveitamento, enquanto Zé Carlos lutava no garrafão. Pelo Cetaf, Vinícius brilhou novamente com 8 pontos cruciais, suprindo a queda de pontuação de Jaheim no quarto final. Apesar da pressão final do Joaçaba, o time capixaba demonstrou frieza nos lances livres, com Mogi e segurou a vitória por 78 a 76, empatando a série e forçando o terceiro jogo.