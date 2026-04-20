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Basquete

Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete

Com grande terceiro período, time capixaba vira a partida em Santa Catarin

Publicado em 19 de Abril de 2026 às 22:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2026 às 22:59
Cetaf x Joaçaba - Jogo 1 dos playoff da Liga Ouro de Basquete 2026
Ricardo Medeiros

Tudo igual na disputa por um lugar nas semifinais da Liga Ouro de basquete 2026. Na noite deste domingo, no Complexo Esportivo Unoesc, o Cetaf fez um grande jogo derrotou o Joaçaba, por 78 a 76, e igualou a série dos playoffs. O norte-americano Jaheim comandou o triunfo time capixaba com 24 pontos e 4 rebotes. Pelo lado catarinense, o destaque foi Zé Carlos, com 14 pontos e 7 rebotes.


Como o Joaçaba havia vencido o primeiro jogo, no Espírito Santo, a série está empatada em 1 a 1. O terceiro e decisivo jogo acontece nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), também no Complexo Esportivo Unoesc, em Santa Catarina. O vencedor garante vaga na semifinal para enfrentar o Tatuí.


Como foi o jogo 2?



Cetaf x Joaçaba - Jogo 1 dos playoff da Liga Ouro de Basquete 2026
Ricardo Medeiros

O duelo no Complexo Esportivo Unoesc começou com um ritmo ofensivo forte e equilíbrio total. O Joaçaba contou com a eficiência de Diego Dias, que anotou 8 pontos logo de cara, e uma atuação dominante de Nandão, que limpou o garrafão com impressionantes 7 rebotes apenas neste período. Pelo Cetaf, Jaheim já mostrava a que veio, liderando a resposta capixaba com 10 pontos. Com uma disputa acirrada em cada posse de bola, o time catarinense conseguiu encerrar o quarto inicial com a vantagem mínima de 21 a 20.


O segundo período foi marcado por uma produtividade ofensiva ainda maior, com as duas equipes anotando exatamente 21 pontos na parcial. O grande destaque foi Vinícius, do Cetaf, que teve uma grande atuação ao marcar 12 pontos, incluindo duas bolas de longa distância cruciais. O Joaçaba respondeu com o jogo coletivo de Luan (6 pontos) e a presença física de Zé Carlos (5 pontos), conseguindo segurar a pressão e indo para o vestiário com a liderança no placar agregado por apenas um ponto: 42 a 41.


O terceiro quarto foi o momento da virada capixaba, com o Cetaf vencendo a parcial por 22 a 15. O motor dessa reação foi Enrico, que anotou 10 pontos com excelente aproveitamento, acompanhado de perto por Jaheim, que somou mais 8 pontos à sua conta. O Joaçaba lutou para manter o ritmo com Jorginho e Jhow, mas a defesa do Cetaf conseguiu limitar as principais opções catarinenses, fechando o período na liderança por 63 a 57.


O período decisivo foi de pura tensão. Thaylor foi o nome da reação catarinense, anotando 7 pontos com 77,8% de aproveitamento, enquanto Zé Carlos lutava no garrafão. Pelo Cetaf, Vinícius brilhou novamente com 8 pontos cruciais, suprindo a queda de pontuação de Jaheim no quarto final. Apesar da pressão final do Joaçaba, o time capixaba demonstrou frieza nos lances livres, com Mogi e segurou a vitória por 78 a 76, empatando a série e forçando o terceiro jogo.

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