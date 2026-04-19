Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro

Reconhecido como um dos nomes mais populares da música no Brasil e na América Latina, o artista chegou ao Espírito Santo em meio a uma agenda internacional de apresentações. Neste ano, Roberto iniciou uma turnê pelo México e vai retomar as apresentações no país. No repertório, o público poderá esperar grandes clássicos que marcaram gerações.



Natural da "Princesinha do Sul", Roberto Carlos iniciou sua trajetória ainda criança, cantando na rádio local aos nove anos. Tempos depois, já no Rio de Janeiro, participou de grupos musicais e se consolidou como um dos protagonistas do movimento da Jovem Guarda nos anos 1960. Desde então, construiu uma carreira marcada por sucessos, prêmios internacionais e milhões de discos vendidos.