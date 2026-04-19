Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro

Fãs que atravessaram décadas acompanhando a carreira de Roberto Carlos carregam muito mais do que discos e lembranças: colecionam histórias. Neste domingo (19), em Cachoeiro de Itapemirim, cidade natal do cantor, eles revivem fortes emoções no show que celebra os 85 anos do Rei. O evento começa às 20h, no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, bairro Aeroporto.
A abertura dos portões aconteceu às 18h. A última vez que o cantor comemorou a data na sua cidade natal foi em 2023, em uma apresentação no mesmo local e reuniu um público de mais de 6 mil pessoas.
Empolgação e entusiasmo
Carlos Alberto Esteves Neri, 74 anos, e Edinete Luiza Nogueira Neri, 78 anos, saíra de Vila Velha e já foram a shows em Fortaleza e três vezes em Cachoeiro de Itaperimim. Mas, toda vez é um sentimento diferente, disse Carlos. Para ele, a música mais aguardada é Emoções, enquanto a esposa prefere Meu Pequeno Cachoeiro.
Luiz Macedo Rodrigues, de 69 anos, saiu de Sorocaba, São Paulo, para o show em Cachoeiro de Itapemirim.”Fui o primeiro a chegar. Sou fã desde a adolescência e escrevi uma música para ele, sonho entregar para ele”, disse o fã.
Lorena de Oliveira, 43 anos, foi em um grupo com Inês Toneto, 58 anos e Herculia Toneto. Elas são de Cachoeiro de Itapemirim e sempre curtem o show quando o cantor se apresenta na cidade. “Independentemente de sermos da cidade, Roberto é um cantor com músicas românticas, que leva o nome de Cachoeiro para o mundo”, comentou Lorena.
Gilmara Dias se emocionou ao falar que é a primeira vez que verá ao vivo seu grande ídolo. “Fiz aniversário dia 15 e esse é meu presente. Roberto é o meu amor”, afirmou a fã.
O morador de Cariacica Valderval Correia, 47 anos, foi com a esposa, Suene Lima, 41 anos, o filho Gael Corrêa, 5 anos, e a sogra Lúcia Lima. “Vim trazer minha sogra. É nossa primeira vez em um show de Roberto. Trouxe o filho, pois Roberto é para todas as gerações”, opinou.
Natural da "Princesinha do Sul", Roberto Carlos iniciou sua trajetória ainda criança, cantando na rádio local aos nove anos. Tempos depois, já no Rio de Janeiro, participou de grupos musicais e se consolidou como um dos protagonistas do movimento da Jovem Guarda nos anos 1960. Desde então, construiu uma carreira marcada por sucessos, prêmios internacionais e milhões de discos vendidos.