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Leonel Ximenes

Chefão dos Republicanos volta a dar as cartas na Assembleia

Dirigente partidário assume o cargo gerencial mais importante do Legislativo e dará apoio político ao presidente da Casa, Erick Musso

Públicado em 

05 out 2021 às 17:43
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Roberto Carneiro volta a ocupar o cargo de diretor-geral da Assembleia
Roberto Carneiro deixou a PMV para voltar a ocupar o cargo de diretor-geral da Assembleia Crédito: Reprodução do Facebook
No dia 1º de outubro do ano passado, Roberto Carneiro pediu sua exoneração do cobiçado cargo de diretor-geral da Assembleia Legislativa para poder se dedicar, em tempo integral, à campanha do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), que acabou vitoriosa. Ele colheu os frutos e assumiu logo depois a Secretaria de Governo da Capital, algo como o primeiro-ministro do prefeito.
Um ano depois, o presidente estadual do Republicanos está de volta à sua antiga casa. Saiu no Diário do Poder Legislativo, desta terça-feira (5), a sua nomeação para ocupar justamente o antigo cargo que exerceu: o de diretor-geral.
Apesar da nomeação, Carneiro pretende tomar posse só no dia 18 de outubro - antes, planeja uns dias de férias com a família. Entretanto, ele começa a ser remunerado apenas depois de tomar posse.

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“A demanda no Executivo é muito grande, o secretário fica à disposição durante as 24 horas do dia, de domingo a domingo”, diz o novo diretor-geral, justificando a sua opção de deixar a Prefeitura de Vitória para voltar a atuar no Legislativo.
Na função, ele espera se dedicar mais ao mestrado em Governança Pública numa instituição privada de ensino de Vitória e à família, além de ter mais tempo para costurar as articulações políticas do seu partido para as eleições de 2022.
Na Assembleia, pretende incrementar a área de tecnologia e proteção de dados, desenvolver políticas de inclusão social, incrementar a participação popular na rotina do Legislativo e levar à frente o projeto de instalação de energia solar na Casa.
"A volta de Roberto Carneiro vai trazer um novo fôlego para a Assembleia Legislativa. Vamos implementar algumas soluções tecnológicas para ajudar os deputados a estarem mais próximos dos cidadãos. Para aproximar a Casa ainda mais com o povo capixaba", reforça o presidente da Casa, Erick Musso, Republicanos.
Sobre uma eventual candidatura no ano que vem, Carneiro a descarta veementemente: “A chance é zero”, resume Carneiro, que foi secretário de Esporte e da Casa Civil no terceiro governo de Paulo Hartung.
Mas Roberto Carneiro não vai ocupar seu tempo no Legislativo apenas com projetos administrativos, apesar de ser a função precípua do seu cargo. Ele chega para dar apoio a Erick Musso, que se coloca como possível candidato a governador em 2022 ou até mesmo para a disputa a uma vaga na Câmara dos Deputados.

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Musso, que assumiu, mais recentemente, uma posição de antagonista do governador Renato Casagrande (PSB), precisa da experiência e da capacidade de articulação política de Roberto Carneiro como suporte para esse voo mais alto.
Pelo menos do ponto de vista financeiro, conforme informou a colunista Letícia Gonçalves, o presidente do Republicanos ganha com a troca: na Prefeitura de Vitória, como secretário, ele recebia R$ 13.871,15 (bruto). Na direção-geral da Assembleia, além de o salário ser maior (R$ 15.064,87), Carneiro vai embolsar R$ 1.192,46 de auxílio-alimentação.
Apetite pelo poder, aliás, é o que não falta a Carneiro. Que, para muitos (aliados e adversários), é uma raposa. Política.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Assembleia Legislativa do ES Erick Musso Lorenzo Pazolini Paulo Hartung Prefeitura de Vitória Renato Casagrande
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