Fogo amigo: partido erra número de Lauriete na propaganda eleitoral

O número errado de Lauriete no horário eleitoral Crédito: Reprodução da TV

Candidata à reeleição, a deputada federal Lauriete (PSC) foi visivelmente (visível mesmo, não é força de expressão) prejudicada na propaganda eleitoral na TV na tarde desta terça-feira (24). No vídeo, aparece na tela o número 20.456, que é do candidato a deputado estadual Wellington Alemão.

PEDIDO DE CORREÇÃO

O presidente regional do partido, Reginaldo Almeida, alega que houve um erro de digitação na hora da edição e informa que já solicitou a correção do número da parlamentar, que é 2020. “Já está sendo corrigido”, disse Almeida.

MUNDO DA FANTASIA

Clebim Gnomo, candidato a deputado estadual pelo PMB, mostrou criatividade em seu slogan de campanha: "Não vote em duendes, vote em gnomo."

UNHA E CARNE

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), é companhia inseparável do deputado Erick Musso, candidato ao Senado pelo partido.

PROBLEMA DE GEOPOLÍTICA

Pessoa entrevistada em uma pesquisa disse que um determinado candidato é vereador. Mas, na verdade, esse político atua em Brasília.

CAMPANHA SOCIALISTA

A direção nacional do PSB já encaminhou R$ 3,5 milhões para a campanha do governador Renato Casagrande.

OS PARTOS DE MANATO

Carlos Manato (PL) diz que já realizou 15 mil partos ao longo da sua carreira como médico. Quantidade maior do que o eleitorado de algumas cidades do Espírito Santo. Será que são 15 mil eleitores?

PARTIDO DA POLÍCIA

O Sindipol realizou levantamento do número de policiais civis disputando as eleições no ES. Ao todo, são 13. São cinco investigadores de polícia, uma agente de polícia, um perito oficial criminal, um médico-legista e cinco delegados.

ALÔ, TRE!

Equipes de campanha estão usando carros de som sem a presença dos candidatos. É crime eleitoral.

DE AVÔ PARA AVÔ

Túlio gravou apoio a Carone, candidato ao Senado Crédito: Reprodução da TV

Candidato a senador pelo Agir, Idalécio Carone apelou ao veterano Túlio Maravilha para reforçar sua campanha. O atacante artilheiro, que disputa a Segundinha do Capixabão pelo Sport Capixaba e diz ter mais de mil gols na carreira, repetiu o slogan de campanha de Carone: “do jovem ao avô, Carone senador”.

INSPIRAÇÃO

Tem gente que já colocou apelido em Manato, que aparece na propaganda eleitoral escrevendo uma carta: Chico Xavier.

DOIS HÉRCULES E UM DESTINO

Dr. Hércules, que mudou de partido para concorrer à reeleição para deputado estadual pelo Patriota, está com um problema: seu novo número é 51.100, mas, por incrível que pareça, seu antigo número no MDB (15.100) é de um candidato chamado… Hércules.

CASAGRANDE LIBERADO

A candidatura de Casagrande à reeleição foi deferida pelo TSE. Também já estão legalizados Aridelmo (Novo), Capitão Vinicius Sousa (PSTU) e Cláudio Paiva (PRTB). Ainda estão aguardando julgamento Audifax (Rede), Guerino (PSD) e Manato (PL).

QUE FASE...

Nas pesquisas, Moro está atrás de Álvaro Dias na corrida para o Senado no Paraná.

OLHO VIVO, ELEITOR!

Eleitor, uma sugestão: dê uma olhadinha com mais cuidado nos candidatos que se dizem patriotas, cristãos, pela família e pela liberdade.

FAZENDO AS CONTAS

Dona Soraya Thronicke, uma dúvida: pela sua proposta, um professor que ganha R$ 25 mil por mês (sim, eles existem) ficará isento do imposto de renda?

FREUD EXPLICA?

Jair Bolsonaro sempre fraqueja quando fala das mulheres. Não tem a menor delicadeza.

ALÔ, LULA!