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Leonel Ximenes

Quem são os oitentões na disputa eleitoral no ES?

Os mais veteranos da eleição  têm um traço comum: são experientes também na política e vão tentar uma vaga na Assembleia Legislativa

Publicado em 03 de Setembro de 2022 às 02:11

Públicado em 

03 set 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Theodorico Ferraço, Hércules Silveira, Luzia Toledo e Nilton Baiano: experiência de sobra na política
Theodorico Ferraço, Hércules Silveira, Luzia Toledo e Nilton Baiano: experiência de sobra na política Crédito: Reprodução da internet
Quatro candidatos octogenários estão disputando as eleições deste ano no Espírito Santo. E todos com uma característica comum: são experientes na política e vão tentar uma vaga na Assembleia Legislativa.
Mais velho do grupo, Theodorico Ferraço (Progressistas) já foi presidente da Assembleia, prefeito de Cachoeiro de Itapemirim e deputado federal. Tem 84 anos e é pai do candidato a vice-governador Ricardo Ferraço (PSDB), que está na chapa de Renato Casagrande (PSB).

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Colega de Assembleia de Theodorico, Doutor Hércules vai buscar um novo mandato, agora no Patriota, depois de militar por muitos anos no PMDB/MDB. Está com 83 anos e, com um fôlego invejável, costuma deixar seus assessores comendo poeira nas caminhadas, principalmente nas feiras livres.
Completa o time dos oitentões outros dois candidatos. O ex-deputado federal Doutor Nilton Baiano (União Brasil), que está com seus 81 anos, e Luzia Toledo (Republicanos), com seus 80 anos e que exerceu vários mandatos na Assembleia Legislativa, além de ter sido senadora.

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A idade média dos candidatos no Espírito Santo subiu desde as últimas eleições gerais. Ela está, atualmente, em 49,5 anos; em 2018, era de 48,8 anos. As mulheres candidatas são um pouco mais jovens na média, mas não muito, com 47,9 anos. Os homens têm 50 anos em média.
Com a expectativa de vida do brasileiro cada vez maior, é possível que nas próximas eleições apareçam mais candidatos oitentões e esbanjando saúde.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Assembleia Legislativa do ES Theodorico Ferraço Hércules Silveira Eleições 2022
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