Quem são os oitentões na disputa eleitoral no ES?

Quatro candidatos octogenários estão disputando as eleições deste ano no Espírito Santo. E todos com uma característica comum: são experientes na política e vão tentar uma vaga na Assembleia Legislativa.
Colega de Assembleia de Theodorico, Doutor Hércules
vai buscar um novo mandato, agora no Patriota, depois de militar por muitos anos no PMDB/MDB. Está com 83 anos e, com um fôlego invejável, costuma deixar seus assessores comendo poeira nas caminhadas, principalmente nas feiras livres.
Completa o time dos oitentões outros dois candidatos. O ex-deputado federal Doutor Nilton Baiano (União Brasil), que está com seus 81 anos, e Luzia Toledo
(Republicanos), com seus 80 anos e que exerceu vários mandatos na Assembleia Legislativa, além de ter sido senadora.
A idade média dos candidatos no Espírito Santo subiu desde as últimas eleições gerais. Ela está, atualmente, em 49,5 anos; em 2018, era de 48,8 anos. As mulheres candidatas são um pouco mais jovens na média, mas não muito, com 47,9 anos. Os homens têm 50 anos em média.