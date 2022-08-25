Tenente “esquece” seu candidato a presidente e apoia Bolsonaro no ES

Imagem que ilustra as redes sociais do Tenente Assis: entra Bolsonaro, sai Roberto JeffersonCrédito: Redes sociais
Apesar de o seu partido, o PTB, ter candidato a presidente da República, Tenente Assis, que disputa uma vaga de deputado federal, aparece junto com Bolsonaro (PL) em suas peças de campanha. Bolsonarista convicto, Assis alega que está autorizado pelo seu próprio partido para aparecer com o presidente em seu material de divulgação.
O QUE DIZ ASSIS
“A direção nacional do PTB está cumprindo todos os acordos que foram feitos. Aqui no Espírito Santo, o PL [partido de Bolsonaro] e o PTB estão coligados. O próprio Roberto Jefferson, presidente nacional do nosso partido, disse que ele está candidato [a presidente], mas quem está com Bolsonaro deve continuar”, diz Assis.
A CAMPANHA DO PRESO
Roberto Jefferson cumpre prisão domiciliarCrédito: PTB / Instagram / Reprodução
O candidato do PTB, por sinal, não pode nem fazer campanha por estar cumprindo prisão domiciliar determinada pelo STF, no âmbito do inquérito que investiga milícias digitais.
CAPIXABISMO NA CAMPANHA
O candidato ao Senado pelo Republicanos, Erick Musso, que também é presidente da Assembleia Legislativa, adotou o mote de campanha “100% capixaba” em um de seus vídeos. Sem querer – querendo –, é uma sutil cutucada nos seus rivais.
TODOS VIZINHOS
Rose de Freitas (MDB), que busca a reeleição para o Senado, é mineira de Caratinga. Já o ex-senador e cantor de pagode gospel Magno Malta (PL) é baiano, nascido na cidade de Macarani.
UM LEÃO POR MADRUGADA
Ao entregar o Plano Estratégico de Segurança para as Eleições 2022 ao presidente do TRE-ES, desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, na manhã desta quarta-feira (24), o secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Márcio Celante, confidenciou que estava acordado desde antes das 3h da madrugada.
SONO INTERROMPIDO
Tanto sacrifício tem um motivo: Celante e o subsecretário de Integração, coronel Souza Reis, coordenaram uma operação policial em Vitória.
MALHANDO
Magno Malta (PL) publicou vídeo fazendo exercícios físicos, incluindo socos em saco de areia e puxada de peso. A razão é a redução a zero do imposto sobre o When Way, determinada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), que vem sendo criticado pela medida.
EX-VITORIENSE?
Natural de Vitória, o vice–prefeito de Barra de São Francisco e candidato a deputado estadual, Gustavo Lacerda (PSC), informou ao TSE que nasceu na cidade do Noroeste do Estado. Em declaração ao portal Tribuna Norte-Leste, Lacerda admitiu que houve um equívoco do seu partido e que o seu local de nascimento seria corrigido no site da Justiça Eleitoral, o que realmente ocorreu.
ATÉ AGORA, SÓ DOIS
Dos sete candidatos a governador do ES, até agora apenas dois estão com suas candidaturas deferidas pela Justiça Eleitoral: Aridelmo Teixeira (Novo) e Capitão Vinicius Sousa (PSTU).
CAMPANHA DIGITAL
Até agora, 90% dos gastos de campanha de Audifax (Rede) ao governo do Estado foram direcionados ao Facebook. Deve estar mirando o eleitor mais jovem.
MANATO CRIATIVO
Carlos Manato (PL) fez paródia, nas redes sociais, do renomado podcast “A Mulher da Casa Abandonada”, com a publicação “O Homem do Palácio Abandonado”, que será um podcast também. O candidato diz que vai explicar como resolver o caso.
FOGO NAS REDES
Vice na chapa de Audifax Barcelos (Rede), a tenente Andresa dos Bombeiros (Solidariedade) é bastante atuante nas redes sociais. Mostra frequentemente suas ações nas ruas e do seu aliado.
DELEGADO NA CARROÇA
O deputado Delegado Danilo Bahiense (PL), candidato à reeleição, se deparou com uma situação curiosa: um de seus apoiadores quis colar o adesivo de sua campanha, daqueles perfurados, em uma carroça.
CABO ELEITORAL
Evair de Melo (PP) tem divulgado mais as ações do presidente Jair Bolsonaro do que as suas próprias.
CASÃO DO JOÃO
João Coser (PT) reuniu mais de mil pessoas em seu evento de lançamento de campanha, no último sábado (20). Dentre os figurões, o governador Renato Casagrande (PSB).
PREPARE A PIPOCA
A propaganda eleitoral gratuita começa nesta sexta-feira (26).
ALÔ, ELEITOR!
Aquele candidato que fala o tempo todo em Deus é de Deus mesmo?
Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Feedral do Espírito Santo.