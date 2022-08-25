Tenente “esquece” seu candidato a presidente e apoia Bolsonaro no ES

Imagem que ilustra as redes sociais do Tenente Assis: entra Bolsonaro, sai Roberto Jefferson Crédito: Redes sociais

Apesar de o seu partido, o PTB, ter candidato a presidente da República, Tenente Assis, que disputa uma vaga de deputado federal, aparece junto com Bolsonaro (PL) em suas peças de campanha. Bolsonarista convicto, Assis alega que está autorizado pelo seu próprio partido para aparecer com o presidente em seu material de divulgação.

O QUE DIZ ASSIS

“A direção nacional do PTB está cumprindo todos os acordos que foram feitos. Aqui no Espírito Santo, o PL [partido de Bolsonaro] e o PTB estão coligados. O próprio Roberto Jefferson, presidente nacional do nosso partido, disse que ele está candidato [a presidente], mas quem está com Bolsonaro deve continuar”, diz Assis.

A CAMPANHA DO PRESO

Roberto Jefferson cumpre prisão domiciliar Crédito: PTB / Instagram / Reprodução

O candidato do PTB, por sinal, não pode nem fazer campanha por estar cumprindo prisão domiciliar determinada pelo STF, no âmbito do inquérito que investiga milícias digitais.

CAPIXABISMO NA CAMPANHA

O candidato ao Senado pelo Republicanos, Erick Musso, que também é presidente da Assembleia Legislativa, adotou o mote de campanha “100% capixaba” em um de seus vídeos. Sem querer – querendo –, é uma sutil cutucada nos seus rivais.

TODOS VIZINHOS

Rose de Freitas (MDB), que busca a reeleição para o Senado, é mineira de Caratinga. Já o ex-senador e cantor de pagode gospel Magno Malta (PL) é baiano, nascido na cidade de Macarani.

UM LEÃO POR MADRUGADA

Ao entregar o Plano Estratégico de Segurança para as Eleições 2022 ao presidente do TRE-ES, desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, na manhã desta quarta-feira (24), o secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Márcio Celante, confidenciou que estava acordado desde antes das 3h da madrugada.

SONO INTERROMPIDO

Tanto sacrifício tem um motivo: Celante e o subsecretário de Integração, coronel Souza Reis, coordenaram uma operação policial em Vitória.

MALHANDO

Magno Malta (PL) publicou vídeo fazendo exercícios físicos, incluindo socos em saco de areia e puxada de peso. A razão é a redução a zero do imposto sobre o When Way, determinada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), que vem sendo criticado pela medida.

EX-VITORIENSE?

Natural de Vitória, o vice–prefeito de Barra de São Francisco e candidato a deputado estadual, Gustavo Lacerda (PSC), informou ao TSE que nasceu na cidade do Noroeste do Estado. Em declaração ao portal Tribuna Norte-Leste, Lacerda admitiu que houve um equívoco do seu partido e que o seu local de nascimento seria corrigido no site da Justiça Eleitoral, o que realmente ocorreu.

ATÉ AGORA, SÓ DOIS

Dos sete candidatos a governador do ES, até agora apenas dois estão com suas candidaturas deferidas pela Justiça Eleitoral: Aridelmo Teixeira (Novo) e Capitão Vinicius Sousa (PSTU).

CAMPANHA DIGITAL

Até agora, 90% dos gastos de campanha de Audifax (Rede) ao governo do Estado foram direcionados ao Facebook. Deve estar mirando o eleitor mais jovem.

MANATO CRIATIVO

Carlos Manato (PL) fez paródia, nas redes sociais, do renomado podcast “A Mulher da Casa Abandonada”, com a publicação “O Homem do Palácio Abandonado”, que será um podcast também. O candidato diz que vai explicar como resolver o caso.

FOGO NAS REDES

Vice na chapa de Audifax Barcelos (Rede), a tenente Andresa dos Bombeiros (Solidariedade) é bastante atuante nas redes sociais. Mostra frequentemente suas ações nas ruas e do seu aliado.

DELEGADO NA CARROÇA

O deputado Delegado Danilo Bahiense (PL), candidato à reeleição, se deparou com uma situação curiosa: um de seus apoiadores quis colar o adesivo de sua campanha, daqueles perfurados, em uma carroça.

CABO ELEITORAL

Evair de Melo (PP) tem divulgado mais as ações do presidente Jair Bolsonaro do que as suas próprias.

CASÃO DO JOÃO

João Coser (PT) reuniu mais de mil pessoas em seu evento de lançamento de campanha, no último sábado (20). Dentre os figurões, o governador Renato Casagrande (PSB).

PREPARE A PIPOCA

A propaganda eleitoral gratuita começa nesta sexta-feira (26).

ALÔ, ELEITOR!