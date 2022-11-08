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Leonel Ximenes

Duas cidades do ES estão há mais de um ano sem mortes por Covid

No Espírito Santo, última morte pela doença pandêmica aconteceu há 11 dias

Públicado em 

08 nov 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Enfermeiro prepara dose da vacina contra a Covid da Pfizer na UBS Santa Cecília, região central de São Paulo
Enfermeiro prepara dose da vacina contra a Covid da Pfizer Crédito: Ronny Santos/Folhapress
A cidade há mais tempo sem óbitos pela Cpvod-19 é São Roque do Canaã. Nesta segunda-feira (7), completaram-se 456 dias sem mortes provocadas pela moléstia da pandemia. Segundo o painel de vacinação, 89% da população foi imunizada com, pelo menos, a segunda dose da vacina.
O segundo município a atingir a feliz marca de mais de um ano sem incidentes fatais pela Covid-19 foi Pancas, com 371 dias sem registros de casos com mortes. A cidade tem 78,5% de seus habitantes vacinados, o que demonstra um importante trabalho da medicina e da ciência para evitar mortes precoces.

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O painel Covid-19 do governo do Estado ainda mostra que a última vez que aconteceu uma morte pela doença tem algum tempo já. O derradeiro registro, até então, ocorreu há 11 dias em Alegre.
O município do Sul do Estado, a propósito, tem 93,1% de sua população com até a segunda dose. Mas é preciso continuar atento: em caso de qualquer sintoma, a recomendação é buscar ajuda médica. E não deixe de se vacinar. Vacinas salvam vidas.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Alegre Pancas Saúde São Roque do Canaã Covid-19 Vacinas contra a Covid-19
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