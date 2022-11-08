Duas cidades do ES estão há mais de um ano sem mortes por Covid

A cidade há mais tempo sem óbitos pela Cpvod-19 é São Roque do Canaã
. Nesta segunda-feira (7), completaram-se 456 dias sem mortes provocadas pela moléstia da pandemia
. Segundo o painel de vacinação, 89% da população foi imunizada com, pelo menos, a segunda dose da vacina.
O segundo município a atingir a feliz marca de mais de um ano sem incidentes fatais pela Covid-19 foi Pancas
, com 371 dias sem registros de casos com mortes. A cidade tem 78,5% de seus habitantes vacinados, o que demonstra um importante trabalho da medicina e da ciência para evitar mortes precoces.
O município do Sul do Estado, a propósito, tem 93,1% de sua população com até a segunda dose. Mas é preciso continuar atento: em caso de qualquer sintoma, a recomendação é buscar ajuda médica. E não deixe de se vacinar. Vacinas salvam vidas.