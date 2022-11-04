Repórter capixaba da Rede Globo lança livro em Vitória

Cláudia Gaigher mora em Mato Grosso do Sul desde 1998 Crédito: Divulgação

A jornalista capixaba Cláudia Gaigher vai lançar no próximo dia 16, às 18h30, no Shopping Vitória, o livro “Diário de Uma Repórter no Pantanal” . Desde 1998, os encantos, mistérios e desafios da conservação da maior planície alagável do planeta fazem parte do dia a dia da repórter de rede nacional da TV Morena, afiliada da Globo em Mato Grosso do Sul.

Nascida em Cachoeiro de Itapemirim, ela adotou o Pantanal como a sua casa, local de trabalho e fonte de inspiração e causa. Em “Diário de Uma Repórter no Pantanal”, livro editado pela organização Documenta Pantanal, Cláudia reúne 30 histórias de bastidores de suas reportagens, produzidas ao longo dos últimos 24 anos, período de grandes transformações.

Quem não se lembra, por exemplo, da cobertura dos grandes incêndios em 2020? Cláudia atuou incansavelmente, mostrando ao Brasil e ao mundo a maior catástrofe das últimas décadas, com a transformação em cinzas de quase 30% do bioma.

A jornalista também deu voz e visibilidade a iniciativas essenciais, acompanhando e mostrando ao longo das décadas os avanços das pesquisas de conservação de espécies emblemáticas, como a arara-azul, a onça-pintada e a ariranha, entre outras. Em textos embasados nas pesquisas científicas e no conhecimento tradicional, a jornalista faz um mergulho na história da colonização do Brasil Central.

“Tivemos aqui, no início dos anos 2000, uma disputa fundiária que permanece até hoje, com vários assassinatos de lideranças indígenas, e a questão da demora do Poder Judiciário e do Executivo em definir quais são as áreas tradicionais e ancestrais. Mais do que isso, existe aqui uma prática que também se replica em outras regiões do Brasil, em que a União e o Poder Público chancelam a ocupação de áreas indígenas por conta do agronegócio. Essa cultura de impunidade faz com que a nossa flora e a nossa fauna também estejam constantemente pressionadas”, lamenta.

Em 2022, os brutais assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips escancararam o elevado grau de risco a que, no Brasil, estão expostos profissionais dedicados à defesa e preservação do meio ambiente. Realidade vivenciada por Cláudia há mais de duas décadas.