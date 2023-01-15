Vias de Vitória serão interditadas a partir de segunda para o Carnaval 2023

Faltando menos de um mês para começar a festa dos desfiles das escolas de samba no Carnaval de Vitória, a região do Sambão do Povo já começa a ser preparada para a folia. Com isso, haverá interdição no trânsito a partir desta segunda (16). Dessa forma, motoristas que circulam na região precisam ficar atentos às alterações.
A Avenida Dário Lourenço de Souza, entre a Rua Elvira Zílio e a Servidão Belarmino Guedes de Moraes, no trecho entre as ruas Engo Manoel dos Passos Barros e R. Dom Benedito, em Mário Cypreste, estarão totalmente interditadas a partir desta segunda (16), às 13 horas, para montagem e desmontagem da estrutura e realização dos ensaios técnicos e desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória 2023.
Os ônibus que atendem a região serão desviados pela Avenida Duarte Lemos e pela Rua Engo Manoel dos Passos Barros. Os demais veículos serão desviados pelas vias adjacentes. A interdição segue até o dia 28 de fevereiro.
O Carnaval de Vitória 2023 está marcado para acontecer nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, no Sambão do Povo, no bairro Mário Cypreste, em Vitória.