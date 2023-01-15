Vias de Vitória serão interditadas a partir de segunda para o Carnaval 2023

A Avenida Dário Lourenço de Souza, entre a Rua Elvira Zílio e a Servidão Belarmino Guedes de Moraes, no trecho entre as ruas Engo Manoel dos Passos Barros e R. Dom Benedito, em Mário Cypreste, estarão totalmente interditadas a partir desta segunda (16), às 13 horas, para montagem e desmontagem da estrutura e realização dos ensaios técnicos e desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória 2023.