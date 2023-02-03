Violência não tem porta aberta no Sambão e em lugar nenhum

No último ensaio técnico desta semana, um jovem negro foi morto após uma confusão generalizada no Sambão do Povo . A situação registrada no palco do samba e da alegria das comunidades carnavalescas nos assustou e deixa uma marca triste na história do Sambão, que sempre foi lugar de paz, encontros e afeto.

Infelizmente, o que aconteceu é excepcional no meio do samba, mas podemos observar que nos últimos anos houve uma normalização e aumento da violência com o afrouxamento da lei de armas, facilitado pelo ex-presidente Bolsonaro ao alterar o texto do Estatuto do Desarmamento. O incentivo para que mais pessoas circulem armadas, sem dúvidas, gera mais violência e incita mais a cultura armamentista.

Nossas comunidades do carnaval vivem em territórios periféricos, que diariamente assistem cenas degradantes de mortes e tiroteios, e constantemente cobramos a atuação dos governos e políticas públicas nessas áreas, com mais oportunidades aos nossos jovens e suas famílias. Nunca houve uma situação semelhante como a registrada no Sambão do Povo, que é um lugar sagrado para nós sambistas, berço das escolas de samba.

Eu amo tanto o carnaval que aprendi com meus avós e meus pais a reverenciar a bandeira de uma escola de samba. É um amor tão grande que hoje não atuo só em uma escola, mas colaboro com as 19 escolas do Estado. Confio tanto na festa e a acho segura que levo meus filhos e não falto a nenhum dia de ensaio com meus amigos.

Maisa Mariene e Jocelino Júnior no Sambão do Povo Crédito: Thiago Soares/Divulgação

É o momento que a gente prepara tudo e ajusta os últimos detalhes para os desfiles, portanto o que aconteceu foi um ataque com a morte de um jovem e também um ataque aos nossos ancestrais, às nossas baianas, crianças, passistas, enfim, um ataque com tiro em todas as escolas de samba e suas comunidades.

O Carnaval e os desfiles de Escolas de Samba sempre tiveram em seu centro a cultura de paz, a solidariedade entre as comunidades e a cultura como valor, como pode ser visto em diversos sambas enredo. Por isso são inadmissíveis as cenas de violência nestes espaços de cultura. A violência não tem porta aberta no Carnaval e não pode ter em nenhum lugar.

Presto mais uma vez meus sentimentos e solidariedade aos amigos e família da vítima.