Morte no Sambão: mãe diz que perdoa adolescente que atirou no filho

"É um sentimento... não sei. Mas não tenho sentimento de vingança. Quero olhar para ele, dizer que perdoo pelo que fez com meu Pedro. Se ele conhecesse meu Pedro, ele não teria feito isso" Patricia Crizanto - Mãe de Pedro Henrique

Em entrevista ao repórter Kaique Dias, da TV Gazeta, Patricia Crizanto estava chorando e soluçando. Relatou que a criação do filho aconteceu em uma comunidade de periferia e que sempre batalhou pelo futuro dos jovens da região onde mora, em Vila Velha.

"Meu filho foi criado com muito amor. A gente nasceu, cresceu e criou meu filho em uma comunidade de periferia, e nós sempre cuidamos dos jovens para que nenhum pudesse ser vítima. E hoje vejo que esse jovem é meu filho. Todos sabem como lutamos pelos jovens. Que outras mães que passaram por isso seja confortadas, como o Senhor está me confortado. Que nós possamos juntar forças para que outros jovens não passem por isso", afirmou.

Dezenas de coroas de flores foram enviadas em homenagem ao jovem. O velório começou na quinta-feira (2) e contou com a presença de muitos familiares, amigos e políticos, como o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB).

Enterro de Pedro Henrique, morto no Sambão do Povo Crédito: Ronaldo Rodrigues

Pedro Henrique foi morto com um tiro na cabeça após uma confusão no Sambão do Povo. Ele não tinha passagens pela polícia.