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Pela oitava vez

MUG campeã: a comemoração do 1° lugar no Carnaval de Vitória 2023

Após o anúncio do título, integrantes da Mocidade Unida da Glória (MUG) fizeram a festa na quadra da escola, em Vila Velha, na tarde desta quarta-feira (15)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2023 às 19:09

Publicado em 15 de Fevereiro de 2023 às 19:09

Carnavalescos que torceram e trabalharam no desfile da Mocidade Unida da Glória (MUG), vencedora do Carnaval de Vitória 2023, fizeram a festa na quadra da escola nesta quarta-feira (15). Com 179,5 pontos, a MUG ergueu a taça do Grupo Especial pela oitava vez. A reportagem de A Gazeta conferiu de perto a comemoração, que aconteceu na Glória, em Vila Velha
A apuração ocorreu no Sambão do Povo, mesmo palco dos desfiles do último fim de semana. No ano passado, a MUG foi a vice-campeã do Grupo Especial, sendo superada pela Novo Império. Neste ano, começou a apuração atrás da Chegou o que faltava, mas ultrapassou após o quesito bateria.
Grupo Especial - apuração 
  • Mocidade Unida da Glória - 179,5 pontos 
  • Unidos de Jucutuquara - 179,3 
  • Boa Vista - 179,2 
  • Chegou o que faltava - 178,9 
  • Unidos da Piedade - 177,20 
  • Novo Império - 176,70 
  • Andaraí - 176,1

MUG ergue taça de campeã do Carnaval de Vitória pela 8ª vez

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