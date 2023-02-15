MUG campeã: a comemoração do 1° lugar no Carnaval de Vitória 2023

Carnavalescos que torceram e trabalharam no desfile da Mocidade Unida da Glória (MUG), vencedora do Carnaval de Vitória 2023, fizeram a festa na quadra da escola nesta quarta-feira (15). Com 179,5 pontos, a MUG ergueu a taça do Grupo Especial pela oitava vez. A reportagem de A Gazeta conferiu de perto a comemoração, que aconteceu na Glória, em Vila Velha.
A apuração ocorreu no Sambão do Povo, mesmo palco dos desfiles do último fim de semana. No ano passado, a MUG foi a vice-campeã do Grupo Especial, sendo superada pela Novo Império. Neste ano, começou a apuração atrás da Chegou o que faltava, mas ultrapassou após o quesito bateria.
Grupo Especial - apuração
- Mocidade Unida da Glória - 179,5 pontos
- Unidos de Jucutuquara - 179,3
- Boa Vista - 179,2
- Chegou o que faltava - 178,9
- Unidos da Piedade - 177,20
- Novo Império - 176,70
- Andaraí - 176,1