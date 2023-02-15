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Tereza Romero

Artigo de Opinião

É especialista em ESG e sustentabilidade e Diretora Presidente do Instituto Ideias
Tereza Romero

Qual o seu bloco para este carnaval?

Infelizmente as atitudes sustentáveis ainda não chegaram aos foliões de Vitória. Mas é possível mudar esse triste cenário
Tereza Romero
É especialista em ESG e sustentabilidade e Diretora Presidente do Instituto Ideias

Públicado em 

15 fev 2023 às 16:01
O carnaval se aproxima e em Vitória tivemos um desafio a mais: a folia aconteceu no Sambão do Povo na semana anterior aos quatro dias do carnaval oficial. Com isso, temos que pensar em nossas atitudes. Vamos abrir o bloco da sustentabilidade?
Dados divulgados pela Prefeitura de Vitória em 2020 apontam para mais de 55 toneladas recolhidas nos quatro dias de carnaval oficial em Vitória. Para termos uma ideia do que isso representa, cada pessoa gerou perto de 3 kg de lixo por dia. Sem falar nas toneladas de lixo coletadas na Baía de Vitória nesse período, todos os anos.
No Sambão do Povo a situação não é diferente. Segundo dados divulgados pela imprensa após os desfiles, 16 toneladas de lixo foram recolhidas, somente da avenida, em 2022. É preciso entender que também são gerados lixo nas áreas dos camarotes e arquibancadas. O lixo dos foliões sem o devido recolhimento afeta também os bairros do entorno, o que acaba por impactar a vida de quem mora nos bairros próximos e utiliza as áreas para atividades físicas e de lazer. São milhares de garrafas, plásticos, restos de comida, depositados à revelia.

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Outro grande problema, que não podemos deixar de citar, são os carros alegóricos deixados em lugares inadequados.
Podemos concluir que infelizmente as atitudes sustentáveis ainda não chegaram aos foliões de Vitória. Mas é possível mudar esse triste cenário. Já temos iniciativas que podem ajudar no destino correto. O lixo reciclável dos camarotes deverá ser coletado gerando renda para as associações de catadores. Outra iniciativa interessante é a coleta das fantasias realizada pela Recicla Folia. Segundo dados divulgados pela imprensa, 50 toneladas de fantasias já foram reaproveitadas em Projetos socioambientais desde 2009.
Bloco Regional da Nair desfilando na Avenida Beira Mar, no Centro de Vitória, durante o carnaval 2018
Carnaval de 2018 Crédito: Bernardo Coutinho
Os camarotes também podem fazer a sua parte, evitando copos de plástico e orientando os foliões a dispor de forma correta o lixo produzido em seus espaços.
O desafio é fazer com que os amantes do carnaval estejam conscientes e desejem fazer a sua parte, ficando atentos a novas atitudes que podem fazer todos lucrarem com mais saúde, mais limpeza e mais conscientes do seu papel enquanto cidadão.
Então vamos lá? O folião sustentável pode:

  1. Ficar atento à produção de menos lixo;
  2. Levar seu copo;
  3. Procurar lixeiras no seu entorno para dispor embalagens, latas, garrafas; 
  4.  Otimizar o uso de veículos. Que tal uma carona com os amigos? 
  5. Usar a água de forma consciente;
  6. Fazer “xixi” somente nos banheiros;
Vamos aproveitar o carnaval! A festa é linda, criativa e pode gerar renda para muitas famílias que utilizam a data para melhorar o sustento.
E você? Vamos engrossar o bloco da sustentabilidade? O samba enredo será a natureza, a minha ala é a da mudança de atitude em direção ao lixo zero e a minha fantasia é das práticas sustentáveis!

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