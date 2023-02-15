Carnaval: álcool demais pode atrapalhar folião na hora do sexo

O álcool interfere diretamente na função sexual masculina. Ou seja, se o objetivo é ter um bom desempenho na hora H, é melhor evitar exagerar na dose Crédito: Shutterstock

Para muita gente, o trio samba, suor e cerveja parece uma combinação afrodisíaca, fazendo do Carnaval a época mais perfeita para solteiros e solteiras de plantão. Mas o fato é que, ao contrário do que se imagina por aí, a combinação de bebida alcoólica e sexo costuma ser um balde de água fria na animação dos foliões.

O álcool interfere diretamente na função sexual masculina. Ou seja, se o objetivo é ter um bom desempenho na hora H, é melhor evitar exagerar na dose.

"Existe uma crença errônea de que o álcool melhora o desempenho sexual. Muito pelo contrário: inibe a libido e causa perda da força de ereção e rigidez peniana", alerta o médico Eduardo Denti de Martins, especialista em saúde sexual masculina da Gold Medical Group, rede de clínicas referência em tratamentos das disfunções sexuais dos homens, com unidade em Vitória.

Sem falar, aponta o médico, daqueles que combinam álcool e estimulantes sexuais. "Qualquer droga, se ingerida de forma indiscriminada, vai trazer consequências. Na parte física, elas podem ser desde dores de cabeça até problemas de fertilidade ou problemas cardíacos graves. Há casos como o de priaprismo, que é uma ereção involuntária persistente, que dura horas e horas, podendo gerar uma coagulação sanguínea e fazer o indivíduo perder o pênis", cita.

Idades

No caso da saúde masculina, o álcool em excesso inibe a libido e causa perda da força de ereção e rigidez peniana Crédito: Shutterstock

De acordo com o especialista da Gold, esse é um tipo de comportamento comum em jovens e em pessoas de mais idade. E muitos, apesar de sofrerem disfunções, hesitam em procurar ajuda médica. Estamos falando de um universo de mais de 25 milhões de brasileiros que apresentam algum problema relacionado à saúde sexual, como impotência, ejaculação precoce, falta de libido ou dificuldades de ereção, segundo dados da Sociedade Brasileira de Urologia.

"Geralmente, os homens, independentemente da idade, não recorrem a um especialista logo no início do problema. A grande maioria chega depois de dois, três anos de queixa. Alguns, levam mais de 10 anos para buscar ajuda", afirma Eduardo Denti.

Vergonha de se expor ou medo do diagnóstico servem de barreira para se buscar ajuda médica. Mas quanto mais cedo o tratamento for iniciado, mais rápido e eficaz ele será, assim com uma maior chance de cura.

Disfunções

Das disfunções, segundo o médico, a impotência sexual é uma das mais complicadas de se tratar. "A impotência sexual é a ausência total de ereção. Costuma afetar principalmente homens mais velhos, diferente da disfunção erétil, que é a dificuldade em se manter uma ereção e pode acometer pessoas de todas as idades. O sinal de alerta deve surgir depois de quatro ou cinco episódios. Isso porque, nesse caso, os medicamentos orais têm ação mais demorada, sendo necessário entrar com terapia local", explica ele.

O ideal é procurar um especialista quando o problema começa a atrapalhar a vida sexual dele e da parceira ou parceiro. No caso de ejaculação precoce, por exemplo, já pode ser considerada uma disfunção se ela ocorre em mais de 50% das relações sexuais.

A falta de libido é outra reclamação comum dos consultórios. O médico afirma que é algo que costuma afetar homens com idade mais avançada. "No início, a pessoa acha que é estresse, cansaço, adiando a primeira consulta."

Há fatores relacionados à idade, funcionais devido a doenças como diabetes, ou mesmo emocionais. "Problemas como estresse, depressão e outros de ordem mental podem influenciar na saúde sexual do homem. Não são causas desses problemas, mas têm influência. Por exemplo, no caso da ejaculação precoce", cita Eduardo Denti.

Atendimento

Na Gold Medical Group o atendimento é exclusivo, com acolhimento, privacidade, discrição e sigilo Crédito: Gold Medical Group/Divulgação

Não há motivo, no entanto, para se ter pudor em recorrer a um especialista em saúde sexual. Há clínicas voltadas exclusivamente para esse tipo de atendimento, inclusive com ações para reduzir os tabus entre os homens.

"Fazemos campanhas e palestras para trazer esclarecimentos e mostrar a importância de se buscar auxílio precoce para, assim, o homem conseguir restaurar sua vida sexual e alcançar a plenitude do casal", comenta

Segundo o especialista, quando o homem se mostra muito resistente, muitas vezes é a companheira quem toma a iniciativa de procurar um médico.

Daí a importância de serviços exclusivos para esse tipo de atendimento, com acolhimento, privacidade, discrição e sigilo, como ressalta o médico urologista Marcelo Brito, responsável pela Gold.

Marcelo Brito e Marcelo Cintra são sócios da Gold Medical Group, clínica especializada na saúde masculina Crédito: Gold Medical Group/Divulgação

"Nossas clínicas têm um ambiente todo preparado para receber o casal, com salas de espera individuais, onde o casal pode aguardar a consulta, já que muitos clientes preferem a companhia das parceiras nesse momento", destaca Brito.

Além disso, as clínicas oferecem alguns exames no próprio local, com valor incluído na consulta, para agilizar o diagnóstico, além de facilidades para pagamento.

Gold Vitória