Thiarlys e Melina lançam EP com participações de Alemão do Forró e Filipe Fantin

Thiarlys e Melina no clipe de "Me Superei Te Superando" Crédito: Precision Producoes

Três anos após vencerem o 1º Palco Litoral, concurso de novos talentos da rádio Litoral FM (102,3) , a dupla Thiarlys e Melina segue firme e forte nas produções. Os capixabas lançaram, na última sexta-feira (18), um EP com nove faixas em que apostam nas vertentes do sertanejo e do forró. "Para Pra Pensar" já está disponível no Spotify e conta com participações de Alemão do Forró e Filipe Fantin em canções que exaltam a curtição e a sofrência.

"Em uma palavra, a gente é felicidade", descreve a dupla sobre o momento que vivem, dizendo que gostam de entregar alegria por meio da arte. E é o que prometem com "Para pra Pensar".

A música de trabalho é "Me Superei Te Superando", que fala de uma volta por cima mesmo com o ex ainda no pé. A canção é a segunda no setlist do EP e chega até com videoclipe.

"A gente vai começar com essa música animada (‘Me superei te superando’), mas no álbum inteiro tem todos os estilos: arrocha, piseiro, sertanejo universitário, forró, moda de viola e até mesmo música de dancinha", revela Melina. Por sinal, outras faixas devem ganhar vídeos em breve.

Outro destaque do EP é "Amor Gostoso", faixa em que cantam com Alemão do Forró. Quem é fã da dupla já deve ter ouvido. Em abril, eles dividiram o palco com o linharense num show em Iconha e apresentaram em primeira mão para os presentes a música, que foi bastante aplaudida. Incusive, a faixa abre o EP num forró bastante animado.

"Dividir o palco com esse fenômeno da música capixaba @alemaodoforrooficial poder divulgar a gravação da nossa música com ele (Amor gostoso) e tudo isso ainda estando em casa… é muito mais do poderíamos imaginar. Uma noite para nunca ser esquecida", destacou a dupla em seu Instagram, na época.

Do forró para o piseiro, "Sarrei com Talento" chega para animar as pistas numa parceria com Filipe Fantin. Não podemos deixar de enaltecer a faixa "Simples Felicidade", uma moda de viola que promete mexer com o coração dos sertanejos de plantão.

Cleoni Alves, produtor musical que orientou a dupla durante as gravações, conta que o trabalho foi feito com muito zelo. "Cada música que foi feita, a gente pesquisou muito para escolher o repertório, os instrumentos e arranjos a serem utilizados"., afirma o profissional.

Confira abaixo o EP "Para Pra Pensar" na íntegra.

FRUTOS DO PALCO LITORAL

Desde a participação no Palco Litoral, em 2020, Thiarlys e Melina conheceram muitos lugares e pessoas pelo Espírito Santo, além de distribuírem fotos e autógrafos para quem os acompanha desde o programa. “O Palco Litoral abre portas pra gente até hoje. Tem pessoas que nos contrataram por que nos conheceram lá”, destaca a dupla.