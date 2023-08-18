De Budah a Pirikito feat. Gabriela Brown, o “Tocou, Pocou" traz novas músicas capixabas

Pode ficar bem à vontade que a sua dose de música semanal chegou. Os melhores lançamentos genuinamente capixabas se encontram no “Tocou, Pocou”, de HZ. Nesta semana, vamos conhecer os novos trabalhos de Budah, em seu novo EP “Budah”, Pirikito feat. Gabriela Brown, no single “Aos de Antes”, Bona Ventura, no set “Essence”, e ainda RealGBE, com a canção “Lembro”.

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou" em 2023? Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho para gente. Enquanto a sua canção não sai aqui. Confira as novidades de cenário musical capixaba abaixo.

EP “BUDAH” - BUDAH

Abrindo o “Tocou, Pocou” desta semana, a rapper capixaba Budah apresenta seu novo EP, intitulado “Budah”. O trabalho chega às plataformas digitais através da gravadora Universal Music Brasil e conta com cinco faixas: “Sedenta”, “N.Q.Q.P.”, “Lençol”, “Namorada” e “Peito Aberto”. Repleto de parcerias como Yunk Vino, Tibery e Vulgo FK, o projeto traz uma produção audiovisual envolvente com batidas mais “sexy” e dançante. Confira a entrevista feita por HZ com a Budah sobre o novo disco.

“AOS DE ANTES” - PIRIKITO - FEAT GABRIELA BROWN

O cantor Pirikito segue antecipando o álbum de estreia solo, “Safira”, com faixas inéditas. O novo single, “Aos de Antes”, é uma canção reflexiva sobre as dificuldades de ir na contramão das expectativas familiares. A faixa conta com a participação da cantora Gabriela Brown.

A música, que traz uma narrativa em forma de diálogo entre pai e filho, busca a conexão entre gerações e a confiança mútua nos caminhos que cada um escolhe seguir. “Aos de Antes” é o último single a ser apresentado antes do álbum completo.

“‘Aos de Antes’ é uma música que destaca o peso das expectativas dos pais sobre as decisões dos filhos quando estes chegam a uma certa idade. A canção é um pedido de confiança do filho para que o pai o apoie em suas escolhas, mesmo que elas sejam diferentes do que se esperava. Ao mesmo tempo, o filho agradece por tudo que aprendeu com o pai, reconhecendo a importância da relação e do aprendizado ao longo da vida”

SET “ESSENCE CH.3” - BONA VENTURA

Depois de passar uma temporada estudando música em Curitiba, o capixaba Bona Ventura, lança seu mais novo set “Essence” ( clique aqui para escutar ). Com muitos elementos percussivos, vocais encantadores e melodias envolventes, a linha de som é dançante e emotiva. A faixa eletrônica conta com influência dos ritmos africanos.

“O projeto nasceu com a intenção de fazer as pessoas sentirem liberdade para ser o que quiserem ser, de ser essência e de dançarem a trilha sonora da vida, como dançam no ritmo da música. Como meu foco agora é traduzir essa ideia na minha arte dentro do estúdio, pretendo lançar uma música autoral até o final do ano e um set ‘Essence’ por mês"

“LEMBRO” - REAL GBE