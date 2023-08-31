Festival Cine.Ema divulga filmes selecionados para a 9ª edição

T-Rex e a Pedra Lascada, de Luã Ériclis, é um dos títulos selecionados para o Cine.Ema 2023 Crédito: Instituto Marlin Azul

Cine.Ema, divulgou a lista de filmes selecionados para compor as mostras de 2023. Ao todo, foram selecionados 12 títulos para a 9ª Mostra Cine.Ema e quatro filmes para a 6ª Mostra Cine.Eminha. A Mostra Online está prevista para ocorrer entre 17 de setembro e 21 de outubro pelo site O Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo, o, divulgou a lista de filmes selecionados para compor as mostras de 2023. Ao todo, foram selecionados 12 títulos para a 9ª Mostra Cine.Ema e quatro filmes para a 6ª Mostra Cine.Eminha. A Mostra Online está prevista para ocorrer entre 17 de setembro e 21 de outubro pelo site oficial do evento , com exibições gratuitas.

Durante o período de inscrições, o festival recebeu 299 curtas-metragens de 26 estados, totalizando mais de 70 horas de filmes. A curadoria foi realizada por Solange Alboreda, Tetê Mattos e Suellen Vasconcellos.

O festival recebeu inscrições de filmes curtas-metragens com duração de até 26 minutos, finalizados a partir de 2021, e em qualquer formato ou gênero, como ficção, animação, documentário, videoarte e experimental, desde que dialoguem com a proposta do evento, abordando questões relacionadas ao meio ambiente e a sustentabilidade.

Uma novidade para esta edição é que a Mostra Nacional Cine.Eminha, voltada para o público infantil, também será competitiva. Pela plataforma, o público, em especial as crianças – acompanhadas pelos responsáveis – vão poder assistir e votar no filme que mais gostarem. A Mostra Cine.Ema também segue no formato competitivo pelo voto popular e os filmes disputam ainda a atenção do júri técnico nas categorias: Melhor Filme, Melhor Montagem e Melhor Fotografia.

Três projetos capixabas estão entre os selecionados: Ninguém Canta Igual eu Canto, desenvolvido por moradores da Comunidade Quilombola de Monte Alegre, em Cachoeiro do Itapemirim; O T-Rex e a Pedra Lascada, ficção de Luã Ériclis; além da coprodução potiguar capixaba Flores da Macambira, mais um fruto do projeto animação desenvolvido pelo Instituto Marlin Azul e criado por crianças da Comunidade de Macambira/RN.

CONCURSO

Além da exibição de filmes, o Cine.Ema está promovendo um concurso fotográfico junto a estudantes da rede pública de ensino. As inscrições estão abertas até 21 de setembro.

Podem concorrer fotografias que dialoguem com a temática socioambiental, produzidas em qualquer resolução e por qualquer tipo de dispositivo móvel (desde câmeras profissionais até celulares). É obrigatório que os alunos descrevam como a fotografia se relaciona com a temática ambiental.

As inscrições pode ser feitas por estudantes de Ensino Fundamental II e Ensino Médio matriculados na rede pública do Espírito Santo. Além de um certificado de participação na exposição, os estudantes com fotografias selecionadas receberão um kit Cine.Ema da 9ª edição do Festival, contendo bolsa, caderno, caneta, revista, camisa e outros itens promocionais. Os cinco professores que mais orientarem trabalhos inscritos no Concurso também receberão um kit Cine.Ema.

CONHEÇA OS FILMES SELECIONADOS DA 9ª EDIÇÃO DO CINE.EMA