Festival Parque Aberto recebe encontro de bandas escolares no domingo (3)

O Festival Parque Aberto deste domingo (3) recebe uma programação especial para celebrar a educação musical. Até às 17h, o Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, contará com a presença de 27 bandas escolares formadas por estudantes da Rede Estadual de Ensino, vindos de 21 municípios do Espírito Santo. A agenda inclui desfiles, cerimônia de entrega de instrumentos musicais às escolas e junção de todas as bandas para uma apresentação.
Os portões abrem a partir das 9h, com entrada gratuita até as 16h, mediante apresentação de ingressos, que serão disponibilizados nesta terça-feira (29), a partir do meio-dia, neste Sympla. Para poder retirar os ingressos (limitados a dois por CPF), é necessário ter uma conta cadastrada na plataforma Sympla.
A previsão é de que, logo após a abertura do parque, tenham início os primeiros desfiles com as bandas escolares. Por volta das 11h, ocorre uma cerimônia para a entrega simbólica de instrumentos musicais adquiridos para as escolas do Estado.
Após a cerimônia, a programação segue com mais desfiles de bandas. Ao final da tarde, após a premiação, os 27 grupos se reúnem para formar o “Bandão Música na Rede”, encerrando a edição especial do Festival Parque Aberto.
O dia ainda contará com uma premiação, em que as dez mais bem classificadas receberão troféus. Já as duas primeiras colocadas ganharão uma viagem para participar do Campeonato Brasileiro de Bandas e Fanfarras, que acontecerá em novembro deste ano, em São Paulo.
A programação faz parte do Encontro de Bandas Escolares Música na Rede, evento que visa avaliar o desenvolvimento musical e cultural de aproximadamente mil alunos da rede pública, acompanhados por seus coordenadores, professores e assistentes pedagógicos.
O PARQUE
Inaugurado em 2022, em Vila Velha, o Parque Cultural Casa do Governador é uma das mais novas iniciativas culturais do país que propõem um diálogo entre a arte contemporânea e a natureza. Os três eixos temáticos do projeto – ambiental, histórico e artístico – são explorados nos 93 mil metros quadrados de área disponíveis para a visitação. No eixo artístico, os visitantes podem conhecer as 21 obras de arte, sendo 10 temporárias e 11 permanentes, selecionadas pela Secretaria da Cultura (Secult), por meio de um edital que foi lançado em 2021, com investimento de R$ 1,3 milhão.
A visitação é gratuita e acontece às terças-feiras e quintas-feiras, das 8h às 17h, mediante agendamento pelo telefone (27) 3636-1032.
SERVIÇO
- FESTIVAL PARQUE ABERTO RECEBE ENCONTRO DE BANDAS ESCOLARES
- QUANDO: 03/09 (domingo)
- HORÁRIO: das 9h às 17h
- ONDE: Parque Cultural Casa do Governador, Rua Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha
- ENTRADA: Gratuita. Os ingressos poderão ser retirados na plataforma Sympla, nesta terça-feira (29)
- REGRAS DO PARQUE:
- Para garantir conforto e segurança aos visitantes, bem como preservar o local, conheça as regras do evento no Parque Cultural Casa do Governador:
- Crianças com menos de 12 anos não precisam de ingresso;
- A entrada no parque será permitida até as 16 horas;
- A permanência no parque será até as 17 horas (encerramento do evento);
- O local disponibilizará food trucks com comidas e bebidas para venda.
- É proibido retirar plantas do parque;
- É proibido fumar no local;
- É proibido entrar com bebidas alcoólicas;
- Não é permitido usar área da praia;
- É permitido entrar com cães, desde que devidamente na coleira;
- É permitido entrar com bicicleta, mas não pode pedalar dentro do parque;
- Não é permitido entrar de biquíni e sunga de praia.
- O evento conta com o apoio da Prefeitura de Vila Velha.
*Com informações da Secretaria de Cultura do ES (SECULT)