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Festival Parque Aberto recebe encontro de bandas escolares no domingo (3)

Evento contará com 27 bandas escolares formadas por estudantes da Rede Estadual de Ensino. Veja como garantir seu ingresso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Agosto de 2023 às 13:10

Festival Parque Aberto deste domingo (3) receberá 27 bandas escolares formadas por estudantes da Rede Estadual de Ensino
Festival Parque Aberto deste domingo (3) receberá 27 bandas escolares formadas por estudantes da Rede Estadual de Ensino Crédito: Divulgação
O Festival Parque Aberto deste domingo (3) recebe uma programação especial para celebrar a educação musical. Até às 17h, o Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, contará com a presença de 27 bandas escolares formadas por estudantes da Rede Estadual de Ensino, vindos de 21 municípios do Espírito Santo. A agenda inclui desfiles, cerimônia de entrega de instrumentos musicais às escolas e junção de todas as bandas para uma apresentação.
Os portões abrem a partir das 9h, com entrada gratuita até as 16h, mediante apresentação de ingressos, que serão disponibilizados nesta terça-feira (29), a partir do meio-dia, neste Sympla. Para poder retirar os ingressos (limitados a dois por CPF), é necessário ter uma conta cadastrada na plataforma Sympla.
A previsão é de que, logo após a abertura do parque, tenham início os primeiros desfiles com as bandas escolares. Por volta das 11h, ocorre uma cerimônia para a entrega simbólica de instrumentos musicais adquiridos para as escolas do Estado.
Após a cerimônia, a programação segue com mais desfiles de bandas. Ao final da tarde, após a premiação, os 27 grupos se reúnem para formar o “Bandão Música na Rede”, encerrando a edição especial do Festival Parque Aberto.
O dia ainda contará com uma premiação, em que as dez mais bem classificadas receberão troféus. Já as duas primeiras colocadas ganharão uma viagem para participar do Campeonato Brasileiro de Bandas e Fanfarras, que acontecerá em novembro deste ano, em São Paulo.
A programação faz parte do Encontro de Bandas Escolares Música na Rede, evento que visa avaliar o desenvolvimento musical e cultural de aproximadamente mil alunos da rede pública, acompanhados por seus coordenadores, professores e assistentes pedagógicos. 

O PARQUE

Inaugurado em 2022, em Vila Velha, o Parque Cultural Casa do Governador é uma das mais novas iniciativas culturais do país que propõem um diálogo entre a arte contemporânea e a natureza. Os três eixos temáticos do projeto – ambiental, histórico e artístico – são explorados nos 93 mil metros quadrados de área disponíveis para a visitação. No eixo artístico, os visitantes podem conhecer as 21 obras de arte, sendo 10 temporárias e 11 permanentes, selecionadas pela Secretaria da Cultura (Secult), por meio de um edital que foi lançado em 2021, com investimento de R$ 1,3 milhão.
A visitação é gratuita e acontece às terças-feiras e quintas-feiras, das 8h às 17h, mediante agendamento pelo telefone (27) 3636-1032.

SERVIÇO

  • FESTIVAL PARQUE ABERTO RECEBE ENCONTRO DE BANDAS ESCOLARES 
  • QUANDO: 03/09 (domingo)
  • HORÁRIO: das 9h às 17h
  • ONDE: Parque Cultural Casa do Governador, Rua Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha
  • ENTRADA: Gratuita. Os ingressos poderão ser retirados na plataforma Sympla, nesta terça-feira (29)
  • REGRAS DO PARQUE:
  • Para garantir conforto e segurança aos visitantes, bem como preservar o local, conheça as regras do evento no Parque Cultural Casa do Governador:
  • Crianças com menos de 12 anos não precisam de ingresso;
  • A entrada no parque será permitida até as 16 horas;
  • A permanência no parque será até as 17 horas (encerramento do evento);
  • O local disponibilizará food trucks com comidas e bebidas para venda.
  • É proibido retirar plantas do parque;
  • É proibido fumar no local;
  • É proibido entrar com bebidas alcoólicas;
  • Não é permitido usar área da praia;
  • É permitido entrar com cães, desde que devidamente na coleira;
  • É permitido entrar com bicicleta, mas não pode pedalar dentro do parque;
  • Não é permitido entrar de biquíni e sunga de praia.
  • O evento conta com o apoio da Prefeitura de Vila Velha.
*Com informações da Secretaria de Cultura do ES (SECULT)

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