Festival Parque Aberto recebe encontro de bandas escolares no domingo (3)

Festival Parque Aberto deste domingo (3) receberá 27 bandas escolares formadas por estudantes da Rede Estadual de Ensino Crédito: Divulgação

O Festival Parque Aberto deste domingo (3) recebe uma programação especial para celebrar a educação musical. Até às 17h, o Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, contará com a presença de 27 bandas escolares formadas por estudantes da Rede Estadual de Ensino, vindos de 21 municípios do Espírito Santo. A agenda inclui desfiles, cerimônia de entrega de instrumentos musicais às escolas e junção de todas as bandas para uma apresentação.

Os portões abrem a partir das 9h, com entrada gratuita até as 16h, mediante apresentação de ingressos, que serão disponibilizados nesta terça-feira (29), a partir do meio-dia, neste Sympla . Para poder retirar os ingressos (limitados a dois por CPF), é necessário ter uma conta cadastrada na plataforma Sympla.

A previsão é de que, logo após a abertura do parque, tenham início os primeiros desfiles com as bandas escolares. Por volta das 11h, ocorre uma cerimônia para a entrega simbólica de instrumentos musicais adquiridos para as escolas do Estado.

Após a cerimônia, a programação segue com mais desfiles de bandas. Ao final da tarde, após a premiação, os 27 grupos se reúnem para formar o “Bandão Música na Rede”, encerrando a edição especial do Festival Parque Aberto.

O dia ainda contará com uma premiação, em que as dez mais bem classificadas receberão troféus. Já as duas primeiras colocadas ganharão uma viagem para participar do Campeonato Brasileiro de Bandas e Fanfarras, que acontecerá em novembro deste ano, em São Paulo.

A programação faz parte do Encontro de Bandas Escolares Música na Rede, evento que visa avaliar o desenvolvimento musical e cultural de aproximadamente mil alunos da rede pública, acompanhados por seus coordenadores, professores e assistentes pedagógicos.

O PARQUE

Inaugurado em 2022, em Vila Velha, o Parque Cultural Casa do Governador é uma das mais novas iniciativas culturais do país que propõem um diálogo entre a arte contemporânea e a natureza. Os três eixos temáticos do projeto – ambiental, histórico e artístico – são explorados nos 93 mil metros quadrados de área disponíveis para a visitação. No eixo artístico, os visitantes podem conhecer as 21 obras de arte, sendo 10 temporárias e 11 permanentes, selecionadas pela Secretaria da Cultura (Secult), por meio de um edital que foi lançado em 2021, com investimento de R$ 1,3 milhão.

A visitação é gratuita e acontece às terças-feiras e quintas-feiras, das 8h às 17h, mediante agendamento pelo telefone (27) 3636-1032.

SERVIÇO

FESTIVAL PARQUE ABERTO RECEBE ENCONTRO DE BANDAS ESCOLARES

QUANDO: 03/09 (domingo)

03/09 (domingo) HORÁRIO: das 9h às 17h

das 9h às 17h ONDE: Parque Cultural Casa do Governador, Rua Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha

Parque Cultural Casa do Governador, Rua Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha ENTRADA: Gratuita. Os ingressos poderão ser retirados na plataforma Sympla, nesta terça-feira (29)

REGRAS DO PARQUE:

Para garantir conforto e segurança aos visitantes, bem como preservar o local, conheça as regras do evento no Parque Cultural Casa do Governador:

Crianças com menos de 12 anos não precisam de ingresso;

A entrada no parque será permitida até as 16 horas;

A permanência no parque será até as 17 horas (encerramento do evento);

O local disponibilizará food trucks com comidas e bebidas para venda.

É proibido retirar plantas do parque;

É proibido fumar no local;

É proibido entrar com bebidas alcoólicas;

Não é permitido usar área da praia;

É permitido entrar com cães, desde que devidamente na coleira;

É permitido entrar com bicicleta, mas não pode pedalar dentro do parque;

Não é permitido entrar de biquíni e sunga de praia.

O evento conta com o apoio da Prefeitura de Vila Velha.