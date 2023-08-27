Chuva não desanima o público no 2° dia dos minidesfiles das escolas de samba; fotos

Minidesfile da Unidos de Jucutuquara no 2º dia de evento, no Pátio das Alegorias, em Vitória Crédito: Divulgação/Liesge

O segundo dia de minidesfiles foi de chuva mas com muita empolgação do público. Comunidades, sambistas e bambas compareceram no Pátio das Alegorias, anexo ao Tancredão, em Vitória, para prestigiar a passagem da Pega no Samba, Chegou O Que Faltava, Piedade e Jucutuquara.

Com início às 21h deste sábado (26), a Pega no Samba entrou na avenida mostrando garra e disposição de quem quer se manter no grupo especial. O vento forte e o frio não desanimou a comunidade que trouxe muita alegria. O ponto forte foi toda a agremiação cantando forte o samba da escola.

Minidesfile da Pega no Samba 2023

A segunda escola a entrar na avenida foi a Chegou O Que Faltava. Mesmo debaixo de uma chuva forte, a agremiação não perdeu o brilho durante seus 30 minutos de desfile repleto de cores, que enalteceram a comunidade de Goiabeiras. Destaques para o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, que entregaram até um dancinha à parte, e para o mascote da escola que também veio de fantasia.

Minidesfile da Chegou O que Faltava em 2023

A terceira escola a se apresentar no Pátio das Alegorias foi a Piedade. Mostrando a força do quilombo, a escola deu um show de animação. Mesmo com a chuva incessante, os integrantes não desanimaram, com a bateria levantando os presentes. O ritmo e cadência levantaram a galera e contagiaram o público.

Minidesfile da Piedade 2023

A Unidos de Jucutuquara fechou os minidesfiles mostrando que o evento veio pra ficar. Muita cor, brilho na escola de Jucutuquara, o que emocionou o público. Destaque para a Velha Guarda da Escola que trouxe uma energia incrível, muita alegria e disposição.