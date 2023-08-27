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Quase carnaval

Chuva não desanima o público no 2° dia dos minidesfiles das escolas de samba; fotos

Pega no Samba, Chegou O Que faltava, Piedade e Jucutuquara apresentaram uma prévia do que vão levar para o Sambão do Povo em 2024
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de Agosto de 2023 às 13:02

Minidesfile da Unidos de Jucutuquara no 2º dia de evento, no Pátio das Alegorias, em Vitória
Minidesfile da Unidos de Jucutuquara no 2º dia de evento, no Pátio das Alegorias, em Vitória Crédito: Divulgação/Liesge
O segundo dia de minidesfiles foi de chuva mas com muita empolgação do público. Comunidades, sambistas e bambas compareceram no Pátio das Alegorias, anexo ao Tancredão, em Vitória, para prestigiar a passagem da Pega no Samba, Chegou O Que Faltava, Piedade e Jucutuquara.
Com início às 21h deste sábado (26), a Pega no Samba entrou na avenida mostrando garra e disposição de quem quer se manter no grupo especial. O vento forte e o frio não desanimou a comunidade que trouxe muita alegria. O ponto forte foi toda a agremiação cantando forte o samba da escola.

Minidesfile da Pega no Samba 2023

A segunda escola a entrar na avenida foi a Chegou O Que Faltava. Mesmo debaixo de uma chuva forte, a agremiação não perdeu o brilho durante seus 30 minutos de desfile repleto de cores, que enalteceram a comunidade de Goiabeiras. Destaques para o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, que entregaram até um dancinha à parte, e para o mascote da escola que também veio de fantasia.

Minidesfile da Chegou O que Faltava em 2023

A terceira escola a se apresentar no Pátio das Alegorias foi a Piedade. Mostrando a força do quilombo, a escola deu um show de animação. Mesmo com a chuva incessante, os integrantes não desanimaram, com a bateria levantando os presentes. O ritmo e cadência levantaram a galera e contagiaram o público.

Minidesfile da Piedade 2023

A Unidos de Jucutuquara fechou os minidesfiles mostrando que o evento veio pra ficar. Muita cor, brilho na escola de Jucutuquara, o que emocionou o público. Destaque para a Velha Guarda da Escola que trouxe uma energia incrível, muita alegria e disposição.

Minidesfile da Unidos de Jucutuquara 2023

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