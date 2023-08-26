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Esquenta do Carnaval

Fotos: veja como foi a 1ª noite dos minidesfiles das escolas de samba do ES

O público assistiu as baianas, velha guarda, casais de porta-bandeiras e mestres-salas e bateria, das escolas Andaraí, Novo Império, Boa Vista e MUG
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Agosto de 2023 às 12:26

Minidesfile da MUG no ES
A MUG entrou colorida e com muito brilho, com o o leão (mascote da escola) abrindo o desfile em cima do tripé Crédito: Divulgação Andriel Tolentino
Foi dada a largada para o Carnaval 2024. E os tamborins tocaram nesta sexta-feira (25), na primeira noite dos minidesfiles das escolas de samba do Espírito Santo, que acontecem no Pátio das Alegorias, anexo ao Tancredão, em Vitória. Nos dois dias de evento, oito agremiações vão apresentar uma prévia do que vão levar para o Sambão do Povo no ano que vem.
Quem esteve presente viu muita cor, brilho e alegria entre os integrantes das escolas de samba. A arquibancada estava cheia e o público assistiu as baianas, velha guarda, casais de porta-bandeiras e mestres-salas e bateria, das escolas Andaraí, Novo Império, Boa Vista e MUG. Reveja como foi o desfile no primeiro dia. 

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Reveja o 1º dia de minidesfiles das escolas de samba do ES

A Andaraí mostrou que no próximo Carnaval vai brigar pelo título de campeã do Grupo de Acesso e voltar a desfilar no Grupo Especial. Harmonia alinhada e a comissão de frente deu um show - caracterizados de moradores de rua seguravam cadernos e despistavam uma panela de fubá.

Minidesfile da Andaraí

A bateria da Novo Império fez jus ao nome de orquestra capixaba de percussão, colocando todo mundo para cantar o samba.

Minidesfile da Novo Império

Na Boa Vista o destaque foi o boneco gigante que abriu o desfile em meio a águia da escola. Além disso, a rainha de bateria Winny, irmã da cantora Lexa, esbanjou simpatia e muito brilho em frente dos ritmistas. 

Minidesfile da Boa Vista

Já a MUG entrou colorida e com muito brilho, com o o leão (mascote da escola) abrindo o desfile em cima do tripé. Os integrantes estavam todos fantasiados.

Minidesfile da MUG

Os desfiles não têm caráter competitivo. As escolas poderão utilizar a oportunidade para trabalharem alguns dos critérios exigidos nas apresentações oficiais, como evolução e harmonia, mas não precisam se preocupar em serem avaliados por jurados neste momento. Na noite deste sábado se apresentam as escolas Pega no Samba, Chegou O Que Faltava, Piedade e Jucutuquara. 

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