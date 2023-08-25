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Já é carnaval

A Gazeta vai transmitir os minidesfiles das escolas de samba

Evento acontece nesta sexta (25) e sábado (26), no Pátio das Alegorias, em Vitória. Saiba como garantir as últimas entradas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 25 de Agosto de 2023 às 08:00

Mapa minidesfiles das escolas de samba
Mapa minidesfiles das escolas de samba Crédito: Liesge
Quem não conseguiu garantir ingressos para os minidesfiles das escolas de samba capixabas ainda terá chance de acompanhar o que as agremiações vão adiantar do Carnaval 2024. O portal A Gazeta vai transmitir o evento, que acontece nesta sexta (25), a partir das 21h, e no sábado (26), a partir das 20h, no Pátio das Alegorias, anexo ao Tancredão, no bairro Mario Cypreste, em Vitória.
A transmissão estará disponível na capa do portal assim que a primeira escola entrar na avenida. Vale lembrar que as agremiações percorrerão toda a extensão do Pátio das Alegorias. Após a passagem, elas fazem a dispersão na Avenida Dário Lourenço de Souza.
Caso você ainda queira ir ao evento, pode se movimentar pois eles estão no fim. Até a tarde de quinta-feira (23), apenas a Pega no Samba ainda tinha alguns convites. Na compra de uma camisa, no valor de R$ 70, você ganhava o ingresso. As entradas disponibilizadas pela Prefeitura de Vitória e demais escolas estavam esgotados.
Mas calma, HZ e a Litoral FM podem te ajudar. O site está com um sorteio no Instagram oferecendo 10 pares de ingressos (5 para cada dia) e a rádio está com promoções ao longo de sua programação, basta sintonizar 102,3.

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