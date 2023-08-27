Acompanhe o 2° dia de transmissão dos minidesfiles das escolas de samba do ES

Vale lembrar que os ingressos estão esgotados. Mas aqui em A Gazeta você confere tudo ao vivo, na transmissão prevista pra iniciar às 21h.

O desfile não tem caráter competitivo. Porém, as escolas devem apresentar os sambas-enredo de 2024 e levar para avenida baianas, velha guarda, casais de porta-bandeiras e mestres-salas e bateria, além de "pede passagem" - que são todos os requisitos obrigatórios -, somando entre 200 e 350 componentes.