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Acompanhe o 2° dia de transmissão dos minidesfiles das escolas de samba do ES

A partir das 21h, Pega no Samba, Chegou O Que Faltava, Piedade e Jucutuquara desfilam no Pátio das Alegorias, em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Agosto de 2023 às 21:00

Depois de um primeiro dia de muito ziriguidum, os minidesfiles das escolas de samba do Espírito Santo continuam neste sábado (26), no Pátio das Alegorias, anexo ao Tancredão, em Vitória. A partir das 21h, Pega no Samba, Chegou O Que Faltava, Piedade e Jucutuquara mostram uma prévia do que os capixabas vão poder conferir no Sambão do Povo em 2024. A primeira noite teve muito brilho e alegria. 
Vale lembrar que os ingressos estão esgotados. Mas aqui em A Gazeta você confere tudo ao vivo, na transmissão prevista pra iniciar às 21h.
O desfile não tem caráter competitivo. Porém, as escolas devem apresentar os sambas-enredo de 2024 e levar para avenida baianas, velha guarda, casais de porta-bandeiras e mestres-salas e bateria, além de "pede passagem" - que são todos os requisitos obrigatórios -, somando entre 200 e 350 componentes.

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