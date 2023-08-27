Acompanhe o 2° dia de transmissão dos minidesfiles das escolas de samba do ES

Depois de um primeiro dia de muito ziriguidum, os minidesfiles das escolas de samba do Espírito Santo continuam neste sábado (26), no Pátio das Alegorias, anexo ao Tancredão, em Vitória. A partir das 21h, Pega no Samba, Chegou O Que Faltava, Piedade e Jucutuquara mostram uma prévia do que os capixabas vão poder conferir no Sambão do Povo em 2024. A primeira noite teve muito brilho e alegria.
Vale lembrar que os ingressos estão esgotados. Mas aqui em A Gazeta você confere tudo ao vivo, na transmissão prevista pra iniciar às 21h.
O desfile não tem caráter competitivo. Porém, as escolas devem apresentar os sambas-enredo de 2024 e levar para avenida baianas, velha guarda, casais de porta-bandeiras e mestres-salas e bateria, além de "pede passagem" - que são todos os requisitos obrigatórios -, somando entre 200 e 350 componentes.