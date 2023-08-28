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Sonho de estudar fora

Musicista capixaba faz vaquinha online para estudar na Itália

Formado na Fames, Lucas Souza (24) precisa arrecadar R$ 33 mil até a 1ª quinzena de setembro para conseguir estudar música clássica em Milão; veja como contribuir
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 28 de Agosto de 2023 às 12:40

Lucas Souza quer estudar música clássica na Europa
Lucas Souza quer estudar música clássica na Europa Crédito: Reprodução/Instagram/@lucas.violao
Quando tinha 17 anos, Lucas Souza não sabia muito bem o que queria ser quando "crescesse", apenas que iria seguir na música. Hoje, aos 24, o capixaba tem certeza do futuro: quer ser concertista e professor de violão clássico. Para realizar o sonho, uma oportunidade de estudar o que ama na Europa, a partir de outubro deste ano, caiu como uma luva na vida do canela-verde.
Um ano após formado na Faculdade de Música do Espírito Santo (FAMES), o musicista foi aprovado na Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, em Milão, na Itália. A instituição é referência em música clássica mas os custos - calculados em cerca de R$ 33 mil - não cabem no orçamento de Lucas. Foi daí que o jovem pensou em abrir uma vaquinha online para conseguir arrecadar o valor.
Pelas redes sociais, Lucas Souza divulgou um vídeo para contar como a faculdade impulsionaria sua carreira. "Sempre foi um sonho estudar na Europa, e a Itália surgiu como uma oportunidade de evoluir na minha carreira. Acredito que ainda tenho muito a aprender", disse.

COMO FAZ PARA CONTRIBUIR?

Até a publicação deste material, Lucas Souza conseguiu arrecadar R$ 3 mil com as contribuições pela vaquinha online. O valor ainda é baixo para o jovem conseguir embarcar rumo à Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, no começo de outubro.
Segundo o musicista, o ideal é que ele consiga os R$ 33 mil para arcar com a anuidade, as passagens e as documentações necessárias para a viagem - além de ajudar a custear sua estadia até conseguir se estabilizar na Itália - até a primeira quinzena de setembro.
A Europa é o berço da música clássica. Na minha cabeça, indo para a Europa, eu consigo ter uma base melhor para conseguir ser quem quero, não só pela experiência e cultura, mas também por ter sido lá que se formaram grandes nomes da música clássica
Os interessados em contribuir com o sonho do capixaba podem fazer doações de qualquer valor através da chave pix [email protected] ou pelo QR Code abaixo. Mais informações estão nas redes sociais de Lucas.

DO GOSPEL EM VILA VELHA À MÚSICA CLÁSSICA EM MILÃO

Em conversa com HZ, Lucas Souza contou que começou a se interessar pela música aos 17 anos, quando se inscreveu nas aulas de violão de uma igreja do bairro São Torquato, Vila Velha, onde mora até hoje. Desta experiência, nasceu o desejo de estudar música. 
"Eu tocava na igreja e pensei: 'poxa, eu estou gostando tanto que eu quero me aprofundar nisso. Quero fazer disso uma profissão'. Foi aí que eu comecei a me preparar para entrar na faculdade", compartilhou.
Após concluir o ensino médio, em 2017, o canela-verde se preparou para o vestibular da Faculdade de Música do Espírito Santo, a FAMES. No começo, não sabia muito bem qual curso escolher. Porém, durante a preparação, o curso de violão clássico fez seus olhos brilharem. 
Na minha cabeça, não estava muito claro o que eu queria. Eu queria aprender e tocar melhor. Não sabia exatamente se eu queria ser professor ou musicista, só queria me aprofundar mais e ver o que que seria possível (...) Foi a música que me deu um Norte, um sentido de vida, do que eu queria viver. Porque, até então, eu não tinha nenhuma decisão de qual faculdade fazer, do que seguir na minha carreira
Foi no segundo ano, dos quatro de graduação, que o sonho de estudar fora surgiu mas, só após a formatura, na metade de 2022, que Lucas começou a se dedicar para conseguir uma aprovação. Com a ajuda de um professor, o jovem se preparou para as provas prática e teórica da Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, em Milão, na Itália, que foram realizadas em maio deste ano.
Para ser admitido, Lucas Souza precisou tocar seis músicas no violão: Estudo n.11 e Estudo n.8, de Heitor Villa-Lobos; Fantasia op. 19, de Luigi Legnani; Mosaico n.1, de José Vieira Brandão; Fantasia, de John Dowland; e Studio op.35 n.16, de Fernando Sor. O resultado pode ser conferido no vídeo a seguir.
A aprovação veio no início de junho e a mobilização para conseguir arrecadar verba e partir rumo à Europa, logo depois. Segundo Lucas, todos os gastos para estudar na Itália ficaram no valor de R$ 33 mil, o que não cabe no seu orçamento.
Para ajudar a realizar o sonho, o professor particular apoiou a ideia de Lucas abrir uma vaquinha online e compartilhar na internet. E assim foi feito! Na segunda quinzena de agosto, o jovem compartilhou o vídeo em suas redes sociais.

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