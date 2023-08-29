Feira dos Municípios terá roda-gigante, minifazenda e shows; programação

Quem não se lembra da Feira dos Municípios que lotava o terreno em frente à Praia de Camburi, em Vitória, nos anos 1970 e 1980? O evento anual, esperado com ansiedade pelas famílias capixabas, era repleto de (deliciosas) comidas típicas e ainda contava com um parque de diversão com vários brinquedos para alegrar a criançada.
Saiba que essa tradicional festa está voltando, agora no Parque de Exposições de Carapina, na Serra. A nova edição da Feira dos Municípios acontece de quinta (31) a domingo (3), com entrada franca, trazendo uma surpresa para os nostálgicos amantes dos parques de diversões das antigas festas: será montada uma roda-gigante de 20x25 metros de altura. Segundo a organização, o brinquedo segue o mesmo estilo do aparelho instalado no Lollapalooza, só que mais moderno. Já nos imaginamos na fila para brincar!
Ansiedades à parte, tem mais "recordar é viver" vindo por aí. O evento trará de volta o famoso touro mecânico, muito comum nas décadas de 1980 e 1990. O brinquedo proporciona momentos desafiadores aos participantes, testando habilidade, equilíbrio e destreza. O "segura, peão!" vai rolar solto.
Os 78 municípios do Estado estarão representados na feira - que, em seu formato tradicional, segundo a Aderes, não acontece há cerca de 25 anos - divididos nas dez regiões turísticas capixabas, com variedade de estandes que apresentam a diversidade cultural, artística e gastronômica capixaba, desde a famosa moqueca até doces típicos artesanais.
O cardápio de atrações, incluindo gastronômicas, será variado. Terá mini carretela de Santa Teresa, polenta móvel, serenata italiana de Venda Nova do Imigrante, coagem de café de Brejetuba, moqueca de Conceição da Barra, rancho móvel de Ibatiba e mini tombo da papa de Itarana. Mais informações podem ser conferidas no site oficial da festa.
Serão 40 manifestações culturais representando as 10 regiões turísticas do Estado, com praça de alimentação de aproximadamente 2,34 mil metros quadrados, contando com 10 restaurantes temáticos. Cervejarias artesanais do Estado também vão marcar presença.
MÚSICA
Para uma festa presente na memória afetiva de muitas gerações, a Feira do Município também resgata, entre suas atrações musicais, ícones da música capixaba de décadas passadas.
Entre os convidados, nomes como os de Carlos Bona, Carlos Papel e Lula da Vitória, que se juntam a talentos como André Prando, DJ Zappie, Amaro Lima, Casaca, Emerson Xumbrega e Forró Bem Ti Vi, só para citar alguns artistas. Confira a programação completa em serviço abaixo.
EXPOSIÇÃO DE FLORES E MINIFAZENDA
Os visitantes também poderão apreciar uma exposição de flores e, para os pequenos, haverá uma minifazendinha, um espaço lúdico especialmente preparado para a interação com animais.
Tem um detalhe que vai agradar aos motoristas: o pagamento de R$ 5 do estacionamento pode ser substituído pela doação de 1kg de alimento não perecível, que serão doados às comunidades do entorno de Carapina, em uma ação solidária.
* Com informações da Assessoria de Comunicação da Aderes
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DA FEIRA DOS MUNICÍPIOS 2023
- QUANDO: De quinta (31) a domingo (3), no Parque de Exposições de Carapina. Avenida Marginal, 5.196, Jardim Carapina, Serra
- INGRESSOS: Entrada franca. O estacionamento será solidário. Quem doar 1kg de alimento não perecível, não precisa pagar os R$ 5 que será cobrado. As doações serão destinadas às comunidades do entorno do Parque de Exposições
- PROGRAMAÇÃO
- QUINTA (31)
- 14h: Congo da Serra - Cortejo | Rua Principal da Feira
- 14h30: Ademar Teixeira | Palco Raízes
- 15h: Gean Oliveira e Giovani - Moda de Viola | Palco Experiências (Externo)
- 15h30: Fábio Coelho | Palco Raízes
- 16h: La Nostra Felicitá - Dança Infantil | Palco Raízes
- 16h: Kinder Fon Der Land | Palco Experiências (Externo)
- 17h: Alice Ballet convida Jongo Maria Preta e Zé Porto de Marataízes | Palco Experiências (Externo)
- 17h: Maior Queijo Artesanal da Região do Caparaó | Coreto
- 18h: Serenata de Favela | Palco Raízes
- 18h30: Solenidade de Abertura | Palco Raízes
- 20h: Carlos Bona, Carlos Papel e Lula de Vitória | Palco Pocar
- 21h30: Nano Viana | Palco Raízes
- 20h30: Boi Bijoca | Palco Experiências (Externo)
- SEXTA (1)
- 14h: Bonecos de Tupi - Bom Jesus do Norte | Palco Externo (Feira)
- 14h30: Folia de Reis Estrela do Oriente | Rua da Feira
- 15h: Preservarte | Palco Pocar
- 15h30: Congo de Máscara Roda D’água | Palco Externo (Feira)
- 17h: Bumba Meu Boi - Guaçuí - Gota Pó e Poeira | Coreto
- 17h: Orquestra de Violão ''Alcir Bolzan'' | Palco Externo (Feira)
- 18h: Chorou Bebel | Palco Raízes
- 18h: Grupo de Danças Folclóricas Polonesas Orzel Bialy | Palco Externo (Feira)
- 19h: Tropeiro Móvel | Palco Externo (Feira)
- 19h: Congo de São Benedito | Coreto
- 19h: Big Bat Blues Band | Palco Pocar
- 20h: MUG | Palco Externo (Feira)
- 20h30: Soltos e Prensados | Palco Raízes
- 21h: Bergfreunde de Campinho | Palco Externo (Feira)
- 21h30: André Prando | Palco Pocar
- 23h: DJ Zappie | Palco Raízes
- SÁBADO (2)
- 10h: A História do Boi de Sol | Palco Externo (Feira)
- 11h: Grupo Folclórico Pomerano Fauhan | Palco Externo (Feira)
- 12h: Lira Municipal Mateus Toscano | Palco Externo (Feira)
- 12h: Almoço - 522 | Palco Raízes
- 13h: Reis de Boi do Mestre Lino | Rua da Feira
- 13h: Tombo da Papa | Palco Externo (Feira)
- 14h: Colonia Fratelli D' Italia | Palco Pocar
- 14h: Caxambu - Dança em Roda | Palco Externo (Feira)
- 15h: Jongo de São Mateus | Rua da Feira
- 15h: Boi Azulão | Palco Externo (Feira)
- 16h: Quadrilha Sinhá da Mata | Palco Externo (Feira)
- 16h: Folia de Reis São Sebastião | Coreto
- 17h: Boi Juruba | Rua da Feira
- 17h: Mini Carretela | Palco Externo (Feira)
- 18h: Suindara | Palco Raízes
- 18h30: Mini Tombo da Polenta | Palco Externo (Feira)
- 19h: Amaro Lima | Palco Pocar
- 20h: Mini Coagem de Café | Coreto
- 20h: Grupo de Danças Folclórica Grünes Tal | Palco Externo (Feira)
- 20h30: Bella Mattar | Palco Raízes
- 21h30: Casaca com Participação Banda de Congo Tambor de Jacarenema | Palco Pocar
- 23h: Forró Bem Ti Vi | Palco Raízes
- DOMINGO (3)
- 11h: Associação Cultural Educarte - Capoeira de Ponto Belo | Palco Externo (Feira)
- 11h: Aula Show do Feijão Tropeiro da Capital Capixaba dos Tropeiros (Ibatiba) | Palco Raízes
- 12h: Moqueca | Palco Externo (Feira)
- 12h: Almoço - Paula Cassaro (Sertanejo) | Palco Raízes
- 13h: Grupo Blumen Der Erde Volkstanzgruppe | Palco Pocar
- 13h: Os Carroceiros - Quadrilha | Palco Externo (Feira)
- 14h: Gruppo Folkloristico Piccolo Pavone | Palco Externo (Feira)
- 14h30: André Matos e Beto Calil - Moda de Viola | Palco Raízes
- 15h: Jongo Mãe África, Pátria Amada Brasil | Palco Externo (Feira)
- 16h: Guerreiros Indígenas - Aracruz | Palco Externo (Feira)
- 17h: Bammuja - Banda Marcial
- 17h: Monique Rocha | Palco Raízes
- 18h: Emerson Xumbrega | Palco Pocar