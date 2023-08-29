Feira dos Municípios terá roda-gigante, minifazenda e shows; programação

Os estandes da Feira dos Municípios estão sendo montados no Parque de Exposições de Carapina, na Serra Crédito: Leryani Viana

Quem não se lembra da Feira dos Municípios que lotava o terreno em frente à Praia de Camburi, em Vitória, nos anos 1970 e 1980? O evento anual, esperado com ansiedade pelas famílias capixabas, era repleto de (deliciosas) comidas típicas e ainda contava com um parque de diversão com vários brinquedos para alegrar a criançada.

Saiba que essa tradicional festa está voltando, agora no Parque de Exposições de Carapina, na Serra. A nova edição da Feira dos Municípios acontece de quinta (31) a domingo (3), com entrada franca, trazendo uma surpresa para os nostálgicos amantes dos parques de diversões das antigas festas: será montada uma roda-gigante de 20x25 metros de altura. Segundo a organização, o brinquedo segue o mesmo estilo do aparelho instalado no Lollapalooza, só que mais moderno. Já nos imaginamos na fila para brincar!

Ansiedades à parte, tem mais "recordar é viver" vindo por aí. O evento trará de volta o famoso touro mecânico, muito comum nas décadas de 1980 e 1990. O brinquedo proporciona momentos desafiadores aos participantes, testando habilidade, equilíbrio e destreza. O "segura, peão!" vai rolar solto.

Os 78 municípios do Estado estarão representados na feira - que, em seu formato tradicional, segundo a Aderes, não acontece há cerca de 25 anos - divididos nas dez regiões turísticas capixabas, com variedade de estandes que apresentam a diversidade cultural, artística e gastronômica capixaba, desde a famosa moqueca até doces típicos artesanais.

Planta divulgada pelo Governo do Estado mostra como será a estrutura da Feira dos Municípios 2023 Crédito: Aderes/Divulgação

O cardápio de atrações, incluindo gastronômicas, será variado. Terá mini carretela de Santa Teresa, polenta móvel, serenata italiana de Venda Nova do Imigrante, coagem de café de Brejetuba, moqueca de Conceição da Barra, rancho móvel de Ibatiba e mini tombo da papa de Itarana. Mais informações podem ser conferidas no site oficial da festa

Serão 40 manifestações culturais representando as 10 regiões turísticas do Estado, com praça de alimentação de aproximadamente 2,34 mil metros quadrados, contando com 10 restaurantes temáticos. Cervejarias artesanais do Estado também vão marcar presença.

MÚSICA

Para uma festa presente na memória afetiva de muitas gerações, a Feira do Município também resgata, entre suas atrações musicais, ícones da música capixaba de décadas passadas.

Carlos Papel é uma das atrações da Feira dos Municípios 2023 Crédito: Mariana Garcia

Entre os convidados, nomes como os de Carlos Bona, Carlos Papel e Lula da Vitória, que se juntam a talentos como André Prando, DJ Zappie, Amaro Lima, Casaca, Emerson Xumbrega e Forró Bem Ti Vi, só para citar alguns artistas. Confira a programação completa em serviço abaixo.

EXPOSIÇÃO DE FLORES E MINIFAZENDA

Os visitantes também poderão apreciar uma exposição de flores e, para os pequenos, haverá uma minifazendinha, um espaço lúdico especialmente preparado para a interação com animais.

Tem um detalhe que vai agradar aos motoristas: o pagamento de R$ 5 do estacionamento pode ser substituído pela doação de 1kg de alimento não perecível, que serão doados às comunidades do entorno de Carapina, em uma ação solidária.

* Com informações da Assessoria de Comunicação da Aderes

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DA FEIRA DOS MUNICÍPIOS 2023