Curta capixaba "Peixinha" é selecionado para Mostra Sesc de Cinema

Curta capixaba "Peixinha" foi selecionado para a Mostra Sesc de Cinema, que será lançada em novembro, no Rio de Janeiro Crédito: Lucas Carvalho

Após rodar festivais dentro e fora do Brasil - participou, em março, da versão online do londrino Lift-off Global Network, voltado a realizadores iniciantes -, "Peixinha", do capixaba Lucas Carvalho, ganhará as telas de todo o país.

O curta-metragem de Carvalho foi a única produção do Espírito Santo selecionada para a 6ª edição da Mostra Sesc de Cinema (MSDC), uma das principais iniciativas de incentivo à produção independente nacional.

Cerca de 34 títulos (10 longas, um média e 23 curtas) vão compor a mostra nacional, sendo 10 referentes ao Panorama Infanto-Juvenil. Os filmes serão licenciados por um ano e estarão disponíveis ao público a partir de novembro, quando será realizada a cerimônia de lançamento da VI MSDC, no Rio de Janeiro. A "caravana" também deve passar pelo ES, em data a ser definida.

"Peixinha", quarto filme de Lucas Carvalho, também foi selecionado para o tradicional Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul, que acontece no Rio de Janeiro, para a 8º Mostra de Cinema Cine Horror (2023), em Salvador/BA, e acabou de ser exibido no FECSTA - Festival de Cinema de Santa Teresa. Segundo o realizador, ele pretende rodar com a produção em demais mostras do país e deve tentar inscrevê-lo na seleção de eventos como o Festival de Cinema do Rio de Janeiro e a Mostra de São Paulo.

"É um filme que mescla realismo fantástico com temas bem atuais. 'Peixinha' tem uma pegada mais de horror, mas aborda a violência doméstica como também mostra religiões de matizes africanas", afirmou Carvalho.

Mas qual a trama de "Peixinha", afinal? Dandara (interpretada por Vívian Cunha), após perceber que vive em um relacionamento abusivo com o namorado, foge de casa e se abriga na praia. Lá, sozinha e desamparada, adormece e conhece alguém que a ajuda a se libertar do seu agressor.

O projeto foi totalmente gravado na capital capixaba no início de 2023 e o realizador assina o roteiro, direção e direção de fotografia da produção. "Nós gravamos em janeiro e foi todo feito em Vitória. Parte no meu próprio apartamento e parte na praia de Camburi", afirma o realizador, que é tecnólogo em Fotografia, com graduação na Universidade de Vila Velha.

"Peixinha" chega cerca de três anos após "Vizinhança", projeto mais conhecido de Carvalho, que participou de mais de 10 mostras, incluindo Festival du Fantastique de Béziers e Silicon Valley African Film Festival, no exterior, e o tradicional CinePE, em Olinda, um dos festivais de cinema mais conceituados do Brasil.