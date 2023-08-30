Vale abre 50 vagas gratuitas para coral infantojuvenil no ES; saiba como se inscrever

Abertas as inscrições para crianças e adolescentes participarem do coral da Vale Crédito: Divulgação/Vale

Estão abertas a partir desta quarta-feira (30) as inscrições on-line para os novos participantes do Coral Infantojuvenil Vale Música, grupo de referência do Projeto Vale Música Espírito Santo, no Parque Botânico Vale, em Jardim Camburi, Vitória.

As inscrições ficam abertas até o dia 8 de setembro. São 50 vagas para crianças e adolescentes de oito a 13 anos para sopranos, contraltos que tenham interesse em estudar música no núcleo do Parque Botânico Vale, em Vitória.

As vagas são destinadas a estudantes que tenham nascido entre os anos de 2010 a 2015, moradores da Grande Vitória, e que estejam matriculados (as) em escola da rede pública de ensino ou em escola particular. Não é necessário ter experiência musical.

Para fazer a inscrição, o candidato ou responsável deverá realizar a leitura do edital e preencher o formulário, disponibilizado no site da Estação Conhecimento Serra, instituição executora do projeto no estado.

O projeto é desenvolvido pela Estação Conhecimento Serra, uma iniciativa sociocultural patrocinada pelo Instituto Cultural Vale no Espírito Santo, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

A avaliação dos candidatos acontecerá no dia 12 de setembro, das 8h30 às 11h45 e das 13h às 16h45, no núcleo do Vale Música, no Parque Botânico Vale, por ordem de chegada e com distribuição de senha. Os candidatos realizarão teste vocal, de leitura, avaliação rítmica e entrevista.

A lista de selecionados e a lista de suplência estarão disponíveis no site da Estação Conhecimento Serra a partir do dia 13 de setembro.

MATRÍCULAS

As matrículas serão realizadas nos dias 14 e 15 de setembro. O responsável pelo participante aprovado deverá comparecer ao Parque Botânico Vale, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30, com a seguinte documentação original:

documento com foto do responsável legal;

CPF do responsável;

documento de identificação do aprovado (Certidão de Nascimento ou Carteira de identidade/RG);

CPF do candidato;

comprovante de residência (conta de luz, água ou telefone);

declaração de matrícula da escola e de frequência escolar;

cartão de vacina;

cartão do SUS

O não comparecimento dentro do prazo limite da matrícula caracterizará desistência da vaga.

Caso a família não esteja de posse da cópia do CPF da criança e da declaração de matrícula da escola e de frequência escolar, será dado o prazo de 30 dias para entrega dos documentos faltantes a partir da entrega do formulário de matrícula.

Serviço

Coral Infantojuvenil Vale Música

Período: de 30 de agosto a 08 de setembro

de 30 de agosto a 08 de setembro Número de vagas: 50

50 Dúvidas: e-mail [email protected] ou entrar em contato diretamente com a Estação Conhecimento Serra: Av. Meridional, S/N – Cidade Continental – Serra, ES. Tel.: (27) 3298-7100