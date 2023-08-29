Capixaba Alry lança música com Diego & Victor Hugo; ouça 'Autodestrutivo'

A cantora Alry no clipe de "Autodestrutivo" Crédito: YouTube/LitoralFM

Alry Compart, vencedora da 2° edição do Palco Litoral, está de música nova. O single 'Autodestrutivo', uma parceria com a dupla sertaneja Diego & Victor Hugo, está disponível nas plataformas digitais.

A canção sertaneja, trabalhada pelo Estúdio Bravo, chega com clipe exclusivo e a promessa de embalar os corações apaixonados. “É uma música que fica na cabeça”, garante a cantora.

Antes do lançamento, Alry demonstrou animação com a gravação de seu primeiro clipe e garantiu que seus planos musicais não vão parar por aí, inclusive com mais novidades em breve.

“Eu pretendo também lançar minha carreira como compositora. A ideia é fazer uma música autoral para depois lançar um EP. Gosto muito de compor e tenho uma música pronta para isso”, revela.

A cantora mora em Domingos Martins e tem 20 anos. Depois que ganhou o Prêmio Litoral 2021, começou a cantar profissionalmente e viu sua carreira dar uma reviravolta.

“A visibilidade é notória, pois já sou conhecida nas ruas e nos locais por onde passo. As pessoas me pedem para tirar fotos e autógrafos. Sou sempre convidada para os eventos da cidade, além de cantar em restaurantes e festas particulares”, comemora a cantora, que tem como inspiração nomes da MPB, como Elis Regina, Rita Lee, Caetano Veloso e Gilberto Gil.

Conheça um pouco mais sobre a jovem cantora capixaba Alry Compart, de 20 anos.