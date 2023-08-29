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Música

Capixaba Alry lança música com Diego & Victor Hugo; ouça 'Autodestrutivo'

Faixa chega com clipe, sendo o primeiro da cantora após a vitória no Palco Litoral; assista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Agosto de 2023 às 18:46

A cantora Alry no clipe de
A cantora Alry no clipe de "Autodestrutivo" Crédito: YouTube/LitoralFM
Alry Compart, vencedora da 2° edição do Palco Litoral, está de música nova. O single 'Autodestrutivo', uma parceria com a dupla sertaneja Diego & Victor Hugo, está disponível nas plataformas digitais.
A canção sertaneja, trabalhada pelo Estúdio Bravo, chega com clipe exclusivo e a promessa de embalar os corações apaixonados. “É uma música que fica na cabeça”, garante a cantora.
Antes do lançamento, Alry demonstrou animação com a gravação de seu primeiro clipe e garantiu que seus planos musicais não vão parar por aí, inclusive com mais novidades em breve.
“Eu pretendo também lançar minha carreira como compositora. A ideia é fazer uma música autoral para depois lançar um EP. Gosto muito de compor e tenho uma música pronta para isso”, revela.
A cantora mora em Domingos Martins e tem 20 anos. Depois que ganhou o Prêmio Litoral 2021, começou a cantar profissionalmente e viu sua carreira dar uma reviravolta.
“A visibilidade é notória, pois já sou conhecida nas ruas e nos locais por onde passo. As pessoas me pedem para tirar fotos e autógrafos. Sou sempre convidada para os eventos da cidade, além de cantar em restaurantes e festas particulares”, comemora a cantora, que tem como inspiração nomes da MPB, como Elis Regina, Rita Lee, Caetano Veloso e Gilberto Gil.
Conheça um pouco mais sobre a jovem cantora capixaba Alry Compart, de 20 anos.
  • Defina a Alry: Artista. Eu falo sempre que sou artista e que eu quero cantar
  • Cor favorita: Verde
  • Livro: O Hobbit
  • Atriz: Helena Bonham
  • Ator: Johnny Depp
  • Cantor: Caetano Veloso
  • Cantora: Elis Regina
  • Filme inesquecível: Senhor dos Anéis
  • Música favorita: Como nossos pais, de Elis Regina
  • Deus: Base
  • Família: Base
  • Uma frase: “Seja sempre simples”
  • Um sonho: Ser reconhecida e levar amor
  • Time do coração: Não sou muito ligada em esportes, mas vou escolher o Flamengo (risos)
  • Hobby:  conversar e cantar
  • Esporte preferido: vôlei

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