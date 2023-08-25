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Música capixaba

De Thiarlys e Melina a Ariel Morena, os novos sons do ES no “Tocou, Pocou”

Quadro musical de HZ ainda traz as músicas de Beto Kastanha em parceria com Ventura e dos artistas Kid Lovi, Renan, Alley e Raphh
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 25 de Agosto de 2023 às 17:09

O mês de agosto segue recheado de lançamentos capixabas. Do sertanejo ao jersey club, nesta semana, o “Tocou, Pocou” chega com trabalhos que prometem surpreender. Vamos conhecer os novos sons de Thiarlys e Melina, vencedores da primeira edição do Palco Litoral, Ariel Morena, no EP de estreia “Na Beira do Rio”, projeto Lata Congo, com a música “Idalina”, e o single “Vale Nada”, dos artistas Kid Lovi, Renan, Alley e Raphh.

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou" em 2023?

Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho para gente. Enquanto a sua canção não sai aqui. Confira as novidades de cenário musical capixaba abaixo.

"PARA PRA PENSAR" - THIARLYS & MELINA

Thiarlys e Melina, ganhadores da primeira edição do Palco Litoral, lançam o EP "Para Pra Pensar". Com nove músicas, a dupla aposta em vertentes do sertanejo e do forró. A música de trabalho é ‘Me superei te superando’ e conta a história de uma pessoa que dá a volta por cima depois de um relacionamento afetivo, mesmo com o ex no seu pé.
"A gente vai começar com essa música animada (‘Me superei te superando’), mas no álbum inteiro tem todos os estilos: arrocha, piseiro, sertanejo universitário, forró, moda de viola e até mesmo música de dancinha" , revela Melina.
Das nove canções, não podemos deixar de citar "Amor Gostoso", com participação de Alemão do Forró, e "Sarrei com Talento", trazendo também a voz de Filipe Fantin. Confira abaixo o EP inteiro.

“NA BEIRA DO RIO” - ARIEL MORENA

Com participação de Amaro Lima, Ariel Morena lança seu EP de estreia chamado “Na Beira do Rio”. O trabalho, que chega com seis faixas, foi gravado de 2020 a 2022 em parceria com o produtor musical Hugo Paraizo. No estilo nova MPB, o projeto traz uma atmosfera de beira de rio misturando brasilidades e elementos regionais.
“Eu sou nascida e criada na Barra do Jucu. Cresci consumindo essa cultura de vilas ribeirinhas, sabe? Onde toca muito forró, samba, congo e reggae. Cada uma das faixas traz uma dessas referências” conta a cantora e compositora. Todas as letras também são bem íntimas e falam de dores e forças que todos temos na vida”, conta Ariel.

“IDALINA” - BETO KASTANHA FEAT. VENTURA

Novidade na área também do grupo Lata Congo, com a música “Idalina”. O single, definido como congo eletrônico, chega às plataformas digitais com parceria do Clube Capixaba, Mestre Domingos do Congo, Beto Kastanha e Ventura. Promovendo a cultura local, o projeto, que acontece na Estação Cidadania e Cultura em Porto Canoa, na Serra, conta com oficinas de percussão e consciência ambiental para crianças e adolescentes.

“VALE NADA” - KID LOVI FEAT. RENAN, ALLEY & RAPHH

E finalizando o “Tocou, Pocou” desta semana, o single “Vale Nada”, dos artistas Kid Lovi, Renan, Alley e Raphh. A canção possui batidas do jersey club, um subgênero da música eletrônica com fortes raízes no hip hop, trap e R&B. A faixa colaborativa simboliza uma conexão de diferentes regiões brasileiras, juntando Espírito Santo, Rio de Janeiro, Pernambuco e São Paulo.

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