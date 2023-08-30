Manguinhos Reggae Festival terá Alma Djem, Braza e Lion Jump; veja programação

Alma Djem, Braza e Lion Jump estão entre os convidados do Manguinhos Reggae Festival Crédito: Reprodução

O clima festivo do bom e velho ritmo jamaicano tomará conta da Serra neste fim de semana. Por lá rola o 1º Manguinhos Reggae Festival, que acontece neste sábado (2), a partir das 16h, no Espaço Chico Bento. Entre as atrações musicais, Alma Djem, Braza, Lion Jump, Lane, Pura Vida (com tributo ao Sublime e ao Sticky Fingers) e Trio Clandestino.

Para o Alma DJem, o momento será especial. O show marca os 25 anos da primeira apresentação dos brasilienses no Espírito Santo. Os meninos têm uma longa a história de amor com os capixabas e chegaram a gravar um videoclipe em Vitória, "Divide", em 2014.

Além disso, Alma é a banda de um dos maiores hits regueiros de 2023, "Aeroporto", que conta com participação da Maneva. A faixa chegou ao primeiro lugar nas paradas e está entre as mais tocadas do Brasil, segundo dados divulgados pela Connectimix. Para a apresentação deste fim de semana, a Alma Djem convidou integrantes das bandas capixabas Macucos, SalvAção e Java Roots.

A noite ainda reserva o "sangue quente" da banda Braza. Os cariocas chegam ao Estado vindo de três dos mais importantes festivais do país: Rock in Rio, Lollapalooza e Planeta Atlântida.

Com quatro álbuns gravados, eles contam com músicas executadas nas rádios que viraram hits da nação regueira, como "Segue o Baile", "Batida do Amor", "Embraza", e as mais recentes "Olinda", com participação da Baiana Negamanda, e "Renasceu", com feat de Armandinho.

VETERANOS

O 1º Manguinhos Reggae Festival abre espaço para a Lion Jump. Na estrada desde o começo dos anos 2000, a banda tem passagens marcantes em sua carreira, como a participação no programa "Superstar", da Rede Globo, fazendo uma versão regueira de "Na Rua, na Chuva, na Fazenda", sucesso da MPB. Entre suas músicas de maior sucesso no ES estão "O Tempo" e "Ciranda".

Para manter o alto-astral da noite, a Pura Vida faz um Tributo a duas bandas gringas das mais estimadas para os amantes do reggae: Sublime e Sticky Fingers (de hits como "How To Fly", "Cool & Calm" e "Cyclone").

Claro que a festa promove uma mescla de estilos musicais, também abrindo espaço para o forró. O Trio Clandestino pinta como convidado especial. Após rodar pelos palcos mineiros (estado onde se lançaram), se destacaram em Itaúnas e mudaram de mala e cuia para o ES. "Bailado Lindo", "Se Joga no Forró" e "Balança o Bole Bole" estão entre as mais pedidas da hora do arrasta-pé.

ATRAÇÕES

E nem só de música vive o 1º Manguinhos Reggae Festival. O evento também contará com praça de alimentação, com a participação de food trucks e vendas de cerveja artesanal e drinks, além de um espaço dedicado à Ecologia.

A importância dos oceanos e os perigos do plástico mal descartado serão informações passadas pelas atividades desenvolvidas pelas equipes da Oceanografia Para Todos e da Precious Plastic Espírito Santo.

Thamires Bride, da Oceano Para Todos, adiantou o que será apresentado. "Vamos ter peixes no formol e uma lupa para visualizar como são as areias de diferentes praias, inclusive Manguinhos. Falaremos sobre a pesca na região e os principais pescados. Vamos falar pra galera sobre as pedras da região e como influenciam na onda para o surfe, na areia e nos abrigos para os peixes", explica.

Gabriel Carvalho, da Precious Plastic, também adiantou as atrações de seu estande. "Vamos explicar os tipos de plástico, o porquê é importante separar o plástico do lixo, os impactos dele na natureza e o processo de 'upcycling', que consiste em pegar o resíduo plástico e transformar em algo com maior valor agregado".

1º MANGUINHOS REGGAE FESTIVAL